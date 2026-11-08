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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Translated by

4 absentees: Flick rallies Barcelona's weapons for the Atletico clash

H. Flick
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
H. Abdelkarim
Germany
Spain
Egypt

A blazing battle for the top of La Liga

Barcelona coach Hansi Flick has named Barcelona coach Hansi Flick his squad for today's clash with Atletico Madrid in the 12th round of the Spanish league.

Injuries rule out Dani Olmo, Jules Kounde, Rodri and Xavi Espart, while the German hands a place among the attacking options to Hamza Abdelkarim.

Barcelona's full squad for the Atletico Madrid match is as follows:

Goalkeepers: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

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08 Nov 2026

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BAR

Defence: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Christensen, Gerard Martin, Eric Garcia, Alex Campos.

Midfield: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, De Jong, Bernal, Toncara.

Attack: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza Abdelkarim.

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