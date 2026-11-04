Inter-Como, a Serie A matchday 11 fixture, kicks off at 6pm on Sunday 8 November. Chiffi will referee, with Paterna on VAR. Napoli-Lazio, at 12.30pm on Sunday, has Pairetto as referee and Aureliano on VAR. Roma-Sassuolo, at 8.45pm on Saturday, has Di Bello in charge and Pezzuto on VAR. Massa will referee Genoa-Milan at Marassi on Sunday at 3pm, with Camplone on VAR. Colombo will referee Fiorentina-Juventus on Sunday at 8.45pm.
Serie A referees: Chiffi for Inter v Como, Colombo for Fiorentina v Juventus. All the appointments
The full refereeing appointments are as follows:
Friday 6/11, 20.45
Venezia v Udinese: Sacchi J.L.
IMPERIALE and MONDIN
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
Saturday 7/11
15.00 Cagliari v Frosinone: Ayroldi
MORO and COLAIANNI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
15.00 Torino v Lecce: Feliciani
COSTANZO and GARZELLI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
18.00 Parma v Bologna: Zufferli
TRINCHIERI and CHIAVAROLI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
20.45 Roma v Sassuolo: Di Bello
PERETTI and SCATRAGLI
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
Sunday 8/11
12.30 Napoli v Lazio: Pairetto
TEGONI and PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
15.00 Genoa v AC Milan: Massa
ALASSIO and ROSSI L.
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
15.00 Monza v Atalanta: Allegretta
VECCHI and BARONE
IV: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
18.00 Inter v Como: Chiffi
COLAROSSI and BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
20.45 Fiorentina v Juventus: Colombo
BACCINI and CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
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