Sloga Doboj Overview

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Hull City'nin sahibi, nadir bir açıklamayla 'asılsız transfer söylentilerini' yalanladı

Hull City’nin sahibi Acun Ilicali, “Tigers”ın Premier Lig’e dönüş hazırlıklarını sürdürdüğü bu dönemde, yaygınlaşan transfer spekülasyonları nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türk iş adamı, nadir görülen bir adım atarak, tamamlanan transferleri ve hedef oyuncuların transfer olasılıklarını özetleyen ayrıntılı bir açıklama yayınladı ve kulübün rekabetçi bir kadro oluşturmak için aktif olarak çalıştığını belirterek taraftarları rahatlattı.

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Ayub Bouadi… Neden Fas futbol tarihinin en pahalı projesi olarak kabul ediliyor?

Faslı yıldızın hikâyesi bir jimnastik salonunda başladı; ardından fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren çeşitli spor dalları arasında geçiş yaptı. Akranları saatlerce “PlayStation” başında vakit geçirirken, o disiplin, okuma, sıkı bir beslenme programı ve akademik başarıdan oluşan farklı bir yol seçti; ta ki akademik zeka ile futbol dehası bir araya gelen nadir bir örnek haline gelene kadar. İşte bu olağanüstü karışım, bugün Manchester City’nin kadrosuna katmayı hayal ettiği bir futbolcu yaratmıştır.

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