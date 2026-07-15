Sloga Doboj Overview

Ayub Bouadi… Neden Fas futbol tarihinin en pahalı projesi olarak kabul ediliyor?

Faslı yıldızın hikâyesi bir jimnastik salonunda başladı; ardından fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren çeşitli spor dalları arasında geçiş yaptı. Akranları saatlerce “PlayStation” başında vakit geçirirken, o disiplin, okuma, sıkı bir beslenme programı ve akademik başarıdan oluşan farklı bir yol seçti; ta ki akademik zeka ile futbol dehası bir araya gelen nadir bir örnek haline gelene kadar. İşte bu olağanüstü karışım, bugün Manchester City’nin kadrosuna katmayı hayal ettiği bir futbolcu yaratmıştır.