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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
محمد سعيد

بطلب شخصي من جوزيه مورينيو .. "طريد النصر" مرشح ليكون الصفقة الخامسة في ميركاتو ريال مدريد!

ريال مدريد
مارسيلو بروزوفيتش
انتقالات
جوزيه مورينيو
الدوري الإسباني
النصر
دوري روشن السعودي

الملكي يفكر في النجم الكرواتي المخضرم

بعد 3 أيام فقط من إعلان رحيله بشكل رسمي عن نادي النصر السعودي، بدأت العروض تصل إلى اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، للاستعانة بخدماته خلال الموسم الجديد 2026-2027.

وكان النصر قد أعلن يوم الإثنين الماضي، رحيل لاعب الوسط المحضرم بعد نهاية عقده مع العالمي بنهاية يونيو الماضي، حيث لم تنجح إدارة النادي في تجديد تعاقده لموسم إضافي، والآن كل الاحتمالات مفتوحة أمام استقطاب النجم الكرواتي.

  • ريال مدريد يستكشف إمكانية التعاقد مع بروزوفيتش

    وفقًا لتقارير صحفية، بدأ ريال مدريد دراسة إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار بحثه عن تدعيم خط الوسط بعنصر يمتلك الخبرة.

    وبحسب الصحفي ساشا تافولييري، تواصل أحد ممثلي ريال مدريد مع معسكر بروزوفيتش لاستطلاع موقف اللاعب وقياس مدى اهتمامه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، إلى جانب جمع المعلومات المتعلقة بوضعه الحالي.

    وأشار تافولييري خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إلى أن بروزوفيتش، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية مشواره مع النصر، يحظى أيضًا باهتمام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن ريال مدريد دخل على خط المفاوضات لاستكشاف إمكانية ضمه.

    وأضاف المصدر، أن المقترح المطروح حاليًا يتمثل في عقد يمتد لموسم واحد فقط، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لتبقى الصفقة قيد الدراسة في انتظار التطورات خلال الأيام المقبلة.



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  • Brozovic Al NassrGetty Images

    بروزوفيتش يرحل عن النصر

    أنهى بروزوفيتش رحلة مثالية مع النصر استمرت لـ3 مواسم، حيث انضم للعالمي في صيف 2023 قادمًا من إنتر الإيطالي مقابل 15.7 مليون يورو وبعقد امتد لثلاث سنوات.

    وشارك بروزو في 124 مباراة مع النصر، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 23 آخرين، فيما حقق لقبي دوري روشن السعودي والبطولة العربية للأندية.

    وكان الإعلامي الرياضي خالد الرشيد أن قرار رحيل بروزوفيتش رغم أنه أحد نجوم النصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، جاء بالإجماع بين المدير الرياضي سيماو كوتينيو والرئيس التنفيذي جوسيه سيميدو، بجانب المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

  • النصر يبحث عن خليفة بروزوفيتش

    يدخل النصر الموسم الجديد، بهدف الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي تم تحقيقه في 2025-2026؛ بعد معركة شرسة مع عملاق الرياض الآخر الهلال، استمرت حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

    ومع إصرار مجلس إدارة نادي النصر، على عدم تقديم أي طلب للجنة الاستقطابات السعودية؛ من أجل تجديد عقد بروزوفيتش، يتجه المجلس النصراوي الآن إلى التعاقد مع بديل للاعب الوسط الكرواتي المخضرم.

    وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن الإدارة النصراوية، تتفاوض مع أحد لاعبي العملاق الإسباني برشلونة؛ على أمل التعاقد معه بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي لتعويض الثغرة التي خلفها رحيل بروزوفيتش.

    ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة العالمي تفكر في ضم النجم مارك كاسادو، متوسط ميدان برشلونة، مشيرة إلى أن الإدارة النصراوية ترى في اللاعب الإسباني الشاب أفضل حل لتعويض الفريق عن بروزوفيتش وتجديد لدمائه في الموسم الجديد.

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  • Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

    مورينيو يشعل ميركاتو ريال مدريد

    يواجه مورينيو اختبارًا صعبًا مع عودته إلى أعلى مستوى تدريبي بتولي قيادة ريال مدريد في ولاية ثانية يحتاج خلالها إلى إعادة النادي الملكي لتحقيق البطولات، بعد خروجه في الموسم الماضي صفر اليدين، وخسارته لقب الدوري الإسباني لحساب غريمه الأزلي برشلونة خلال آخر موسمين.

    وكانت المهمة الأولى لمورينيو فور تولي المهمة هي إضافة عناصر ذات خبرة إلى كتيبة نجوم ريال مدريد من أجل تدعيم الصفوف، حيث تعاقد مع الرباعي مارك كوكوريلا، دينزيل دومفريس، إبراهيما كوناتيه، وبيرناردو سيلفا.

    وسيسعى مجلس الإدارة الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز إلى إتمام صفقات الانتقالات الرئيسية قبل الانطلاق الرسمي للموسم الجديد في الدوري الإسباني في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ في 15 أغسطس.