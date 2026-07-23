Osnabrueck Overview

Mimpi buruk pencurian identitas: Klub Eredivisie jadi korban penipuan transfer yang canggih

FC Groningen diguncang oleh kasus penipuan pencurian identitas yang canggih, yang mengakibatkan seorang pesepakbola asal Inggris terlantar di Bandara Schiphol sambil menunggu penerbangan lanjutan yang ternyata tidak ada. Para penipu yang menyamar sebagai direktur teknis klub Belanda tersebut, Mo Allach (foto), menggunakan dokumen palsu dan alamat email palsu untuk menipu para agen agar percaya bahwa negosiasi resmi sedang berlangsung.