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FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

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La oferta del Al-Hilal está sobre la mesa... Una estrella del Barcelona rechaza la liga turca

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Mendez, el enlace... y el Blaugrana fija el precio

La dirección deportiva del FC Barcelona, liderada por Deco, analiza el mercado de fichajes en busca de operaciones que respeten la situación financiera del club. Mientras tanto, una de las estrellas azulgranas duda sobre su futuro: ha agotado las razones para quedarse y busca una nueva experiencia. 

Según el diario español «Sport», el centrocampista Marc Casado (22 años) ha decidido dejar el Barcelona este verano pese a su cariño por el club, pues cree que sus oportunidades de jugar disminuirán la próxima temporada debido a la competencia con Bernall, De Jong, Pedri y Gavi, tras hablar con el técnico Hans Flick al final de la temporada.

  • Silencio absoluto... La única condición

    Casado ha pedido a su agente, Jorge Mendes, que analice las ofertas. El Barcelona pide 20 millones de euros y quiere cerrar el traspaso antes del 30 de junio.

    El diario confirma: «El Barcelona no presiona al jugador, que valora con calma las opciones y ya rechazó una oferta de la liga turca, pues prefiere quedarse en Europa».

    No descarta, eso sí, fichar por el Al-Hilal saudí, ya que su juventud le permitiría regresar a Europa más adelante, y Mendez negocia también con ese club el traspaso de João Cancelo.

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  • Interés del United y dos jugadores de La Liga

    Se mencionó el interés del Manchester United, «pero el asunto no ha llegado a una fase seria», y la opción del Mónaco queda descartada por ahora.

    En La Liga, Mateo Alemany (Atlético de Madrid), Real Betis y Real Sociedad han consultado a Mendes, atraídos por su nivel y la próxima participación en la Champions.

    No obstante, los 20 millones que pide el Barcelona son un obstáculo para los clubes españoles.

    Casado jugó dos temporadas con el Barcelona de Flick, sumando 75 partidos y un gol en La Liga ante la Real Sociedad en el Olímpico ‘Luis Companys’.

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