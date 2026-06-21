La oferta del Al-Hilal está sobre la mesa... Una estrella del Barcelona rechaza la liga turca

Casado ha pedido a su agente, Jorge Mendes, que analice las ofertas. El Barcelona pide 20 millones de euros y quiere cerrar el traspaso antes del 30 de junio.

El diario confirma: «El Barcelona no presiona al jugador, que valora con calma las opciones y ya rechazó una oferta de la liga turca, pues prefiere quedarse en Europa».

No descarta, eso sí, fichar por el Al-Hilal saudí, ya que su juventud le permitiría regresar a Europa más adelante, y Mendez negocia también con ese club el traspaso de João Cancelo.

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