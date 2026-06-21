La oferta del Al-Hilal está sobre la mesa... Una estrella del Barcelona rechaza la liga turca

La dirección deportiva del FC Barcelona, liderada por Deco, analiza el mercado de fichajes en busca de operaciones que respeten la situación financiera del club. Mientras tanto, una de las estrellas azulgranas duda sobre su futuro: ha agotado las razones para quedarse y busca una nueva experiencia.
Según el diario español «Sport», el centrocampista Marc Casado (22 años) ha decidido dejar el Barcelona este verano pese a su cariño por el club, pues cree que sus oportunidades de jugar disminuirán la próxima temporada debido a la competencia con Bernall, De Jong, Pedri y Gavi, tras hablar con el técnico Hans Flick al final de la temporada.