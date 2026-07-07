700 días de sufrimiento... La pesadilla de Militão continúa

La nueva lesión de Militão agrava su calvario físico y mental.

La pesadilla empezó en la temporada 2023-2024, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo mantuvo de baja 231 días.

En la siguiente temporada sufrió tres lesiones más, incluida una nueva rotura del ligamento cruzado anterior y daño en los cartílagos de la rodilla derecha, que lo mantuvo inactivo 255 días.

La temporada pasada sumó cuatro lesiones más, con 214 días de baja.

En total, ha sufrido ocho lesiones y 700 días de baja en las últimas tres temporadas.

Ahora se recupera de su última lesión con la esperanza de recuperar la continuidad.

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