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FIFA Club World Cup

FIFA Club World Cup Overview

Gianni Infantino

England and UEFA maintain WC boycott threat

The civil war at the summit of global football shows no signs of abating as England and UEFA have reaffirmed their stance on a potential World Cup boycott. Despite a public apology from FIFA president Gianni Infantino regarding his controversial commercial plans, European nations remain steadfast in their opposition to his leadership.

World CupWorld Cup
Gianni Infantino

Defiant Infantino resists calls to resign following Morocco talks

Gianni Infantino is set to remain in post as FIFA president despite facing unprecedented internal backlash and growing pressure to resign. Following marathon crisis talks with senior staff in Morocco on Wednesday, Infantino believes he retains sufficient political support across South America, Africa and Asia to weather the storm and resist mounting calls for his immediate departure from office.

World CupWorld Cup
FBL-MOROCCO-FIFA

Infantino offers Morocco World Cup final to save his job

Under immense pressure, FIFA president Gianni Infantino has allegedly promised Morocco the right to host the 2030 World Cup final. The embattled chief is desperately seeking their public endorsement amid severe backlash and growing calls for his immediate resignation following his collapsed plan to sell off stakes in the tournament to private investors.

World CupWorld Cup
Luis Figo

Figo demands immediate resignation from FIFA president Infantino

Luis Figo has launched a blistering attack on FIFA president Gianni Infantino, demanding his immediate resignation over a devious plot to sell the World Cup to private investors. The Portugal great heavily criticised the controversial leader in a scathing open letter, describing his actions as incredibly deceitful and accusing him of destroying football's overall reputation.

World CupWorld Cup
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FIFA Club World Cup, fixtures & results

Thursday 3 July
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Palmeiras
SEP
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
Friday 4 July
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
FT
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
Monday 7 July
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
Tuesday 8 July
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
Saturday 12 July
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Chelsea
CHE
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Arsenal crestArsenal88002341924
W
W
W
W
W
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
W
W
W
L
W
3Liverpool crestLiverpool86022081218
W
W
W
L
W
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
W
W
W
L
W
5Barcelona crestBarcelona85122214816
W
W
W
L
D
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