Austria Wien W Overview

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Austria Wien W

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September 2026
Women's Champions League Qualification
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Standings

J1 リーグ crestJ1 リーグ

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
14浦和レッズ crest浦和レッズ52031115-46
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15京都サンガF.C. crest京都サンガF.C.512279-25
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16清水エスパルス crest清水エスパルス511324-24
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17V・ファーレン長崎 crestV・ファーレン長崎5113611-54
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18アビスパ福岡 crestアビスパ福岡510489-13
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