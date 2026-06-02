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World Cup In Demand Kits (05.22.2026)GOAL
Marco Trombetta

Probable line-ups World Cup 2026: Starters and expected starting XI of the 48 national teams

World Cup

The typical lineups of the national teams participating in the 2026 World Cup: all the probable starters and the possible starting formations of the coaches.

  • PROBABLE ALGERIA LINEUP

    (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Coach: Petkovic

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  • PROBABLE SAUDI ARABIA LINEUP

    (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Coach: Donis

  • PROBABLE ARGENTINA LINEUP

    (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada

    Coach: Scaloni

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  • PROBABLE AUSTRALIA LINEUP

    (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré

    Coach: Popovic

  • PROBABLE AUSTRIA LINEUP

    (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

    Coach: Rangnick

  • PROBABLE BELGIUM LINEUP

    (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

    Coach: Garcia

  • PROBABLE BOSNIA LINEUP

    (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko

    Coach: Barbarez

  • PROBABLE BRAZIL LINEUP

    (4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha

    Coach: Ancelotti

  • PROBABLE CANADA LINEUP

    (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David

    Coach: Marsch

  • PROBABLE CAPE VERDE LINEUP

    (4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento

    Coach: Bubista

  • PROBABLE COLOMBIA LINEUP

    (4-2-3-1): Montero; Munoz, Sanchez, Mina, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James, Diaz, Suarez

    Coach: Lorenzo

  • PROBABLE SOUTH KOREA LINEUP

    (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son

    Coach: Hong

  • PROBABLE IVORY COAST LINEUP

    (4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé

    Coach: Faé

  • PROBABLE CURACAO LINEUP

    (4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré

    Coach: Advocaat

  • PROBABLE CROATIA LINEUP

    (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Coach: Dalic

  • PROBABLE ECUADOR LINEUP

    (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, HIncapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo

    Coach: Beccacece

  • PROBABLE EGYPT LINEUP

    (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush

    Coach: Hassan

  • PROBABLE FRANCE LINEUP

    (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé

    Coach: Deschamps

  • PROBABLE GERMANY LINEUP

    (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goreztka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

    Coach: Tuchel

  • PROBABLE GHANA LINEUP

    (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Coach: Queiroz

  • PROBABLE JAPAN LINEUP

    (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda

    Coach: Moriyasu

  • PROBABLE JORDAN LINEUP

    (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Coach: Sellami

  • PROBABLE HAITI LINEUP

    (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence

    Coach: Migné.


  • PROBABLE ENGLAND LINEUP

    (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

    Coach: Tuchel


  • PROBABLE IRAN LINEUP

    (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi

    Coach: Ghalenoei


  • PROBABLE IRAQ LINEUP

    (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein

    Coach: Arnold


  • PROBABLE MOROCCO LINEUP

    (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi

    Coach: Ouahbi


  • PROBABLE MEXICO LINEUP

    (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones

    Coach: Aguirre

  • PROBABLE NORWAY LINEUP

    (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

    Coach: Solbakken


  • PROBABLE NEW ZEALAND LINEUP

    (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

    Coach: Bazele


  • PROBABLE NETHERLANDS LINEUP

    (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

    Coach: Koeman


  • PROBABLE PANAMA LINEUP

    (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo

    Coach: Christiansen


  • PROBABLE PARAGUAY LINEUP

    (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos

    Coach: Alfaro


  • PROBABLE PORTUGAL LINEUP

    (4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

    Coach: Martinez


  • PROBABLE QATAR LINEUP

    (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Coach: Lopetegui


  • PROBABLE LINEUP CZECH REPUBLIC

    (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick

    Coach: Koubek


  • PROBABLE LINEUP DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

    (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

    Coach: Desabre


  • PROBABLE SCOTLAND LINEUP

    (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams

    Coach: Clarke


  • PROBABLE SENEGAL LINEUP

    (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

    Coach: Thiaw


  • PROBABLE SPAIN LINEUP

    (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Coach: De La Fuente


  • PROBABLE UNITED STATES LINEUP

    (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic

    Coach: Pochettino


  • PROBABLE SOUTH AFRICA LINEUP

    (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

    Coach: Bross


  • PROBABLE SWEDEN LINEUP

    (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres

    Coach: Potter


  • PROBABLE SWISS LINEUP

    (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

    Coach: Yakin


  • PROBABLE TUNISIA LINEUP

    (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Coach: Lamouchi


  • PROBABLE TURKEY LINEUP

    (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu

    Coach: Montella

  • PROBABLE URUGUAY LINEUP

    (4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez

    Coach: Bielsa


  • PROBABLE UZBEKISTAN LINEUP

    (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov

    Coach: Cannavaro