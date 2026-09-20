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Africa Cup of Nations Qualification
Africa Cup of Nations Qualification, fixtures & results
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Thursday 24 September
Friday 25 September
Sunday 27 September
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Vila Nova-GO
|30
|16
|6
|8
|43
|31
|12
|54
|2
|Novorizontino
|30
|14
|9
|7
|49
|27
|22
|51
|3
|Fortaleza
|29
|14
|9
|6
|33
|24
|9
|51
|4
|Juventude
|29
|14
|8
|7
|31
|19
|12
|50
|5
|Operário-PR
|29
|13
|8
|8
|41
|36
|5
|47