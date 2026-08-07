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Club Friendlies
Club Friendlies Overview
Club Friendlies, fixtures & results
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Thursday 6 August
Friday 7 August
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Bahia
|9
|7
|2
|0
|26
|9
|17
|23
|2
|Vitória
|9
|4
|4
|1
|13
|4
|9
|16
|3
|Jacuipense
|9
|3
|4
|2
|11
|10
|1
|13
|4
|Juazeirense
|9
|3
|4
|2
|7
|9
|-2
|13
|5
|Jequié
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|2
|12
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