Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

+18 | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles

Club Friendlies

Club Friendlies Overview

imago-sport-1080716870.jpg

Ait-Nouri targets regular Man City goals under Maresca

Rayan Ait-Nouri has expressed his determination to become a regular goalscorer for Manchester City under new manager Enzo Maresca following his first strike for the club. The Algerian international, who completed a move to the Etihad Stadium in June 2025, featured prominently during City's pre-season tour after making 31 competitive appearances last term.

R. Ait NouriK-League All Stars
Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super Cup

'A very important person for me' - Pedro hails new Chelsea signing

Chelsea forward Joao Pedro has expressed his delight following the arrival of Danny Welbeck at Stamford Bridge, describing the veteran striker as a mentor who has shaped his career in England. The Brazilian star believes the former Manchester United and Arsenal man will be a transformative presence for Xabi Alonso’s side both on the pitch and inside the dressing room.

J. PedroChelsea
Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super Cup

Why Palmer & Colwill are missing from Chelsea squad against Juve

Chelsea fans in Hong Kong have been left frustrated after star duo Cole Palmer and Levi Colwill were notable absentees from the squad to face Juventus. Both players have been integral to the Blues' pre-season preparations under new manager Xabi Alonso, but they will play no part in the high-profile friendly at the Kai Tak Stadium.

C. PalmerChelsea
More
Explore Betting on GOAL
Explore Betting on GOAL
Advertisement

Club Friendlies, fixtures & results

Thursday 6 August
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
Fulham badge
Fulham
FUL
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
Malaga badge
Malaga
MAL
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
Monza badge
Monza
MON
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
Friday 7 August
Rennes badge
Rennes
REN
Brentford Academy badge
Brentford Academy
BRA
More

Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Bahia crestBahia97202691723
W
D
D
W
W
2Vitória crestVitória9441134916
W
W
D
W
L
3Jacuipense crestJacuipense93421110113
W
D
W
L
D
4Juazeirense crestJuazeirense934279-213
W
D
D
W
D
5Jequié crestJequié93331513212
D
L
D
W
W
More

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
See more betting articles