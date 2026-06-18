Tonga Overview

次はベリンガムか？ バイエルン移籍の噂があるングモハにリヴァプールからの助言

10代でリヴァプールを沸かせたマイケル・オーウェンはGOALに語った。17歳のリオ・ングモハは、ジュード・ベリンガムやジャドン・サンチョのように海外へ行くより、当面はアンフィールドに残るべきだ。それでも、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されている。