Tonga Overview

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バイエルンがサイバリを獲得へ。
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10代でリヴァプールを沸かせたマイケル・オーウェンはGOALに語った。17歳のリオ・ングモハは、ジュード・ベリンガムやジャドン・サンチョのように海外へ行くより、当面はアンフィールドに残るべきだ。それでも、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されている。
ワヒビ氏は、サイバリ氏が現在ワールドカップに注力していると強調した。
トーマス・ミュラーは、フライブルクのMFヨハン・マンザンビがワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で2得点を挙げマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたことを受け、バイエルン・ミュンヘンが同選手を注視すると語った。20歳のマンザンビは、ブンデスリーガでの活躍で評価を高めていた。
バイエルン・ミュンヘンが獲得を希望するイスマエル・サイバリは、ワールドカップでモロッコ代表の主力として活躍中。今後もヴィンセント・コンパニ監督の下で同様の役割が期待される。彼がここまで成功するとは、長い間予想できなかった。