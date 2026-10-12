Sporting Hortaleza Overview

El Bournemouth ha cambiado radicalmente su postura sobre el futuro de su centrocampista estrella, Alex Scott, y ha abierto la puerta a una posible salida en enero. El internacional inglés ha despertado un gran interés entre los grandes de la Premier League, pero el Bournemouth solo autorizará su traspaso si se satisfacen sus elevadas exigencias económicas.
Enzo Maresca ha salido con contundencia en defensa de las efusivas celebraciones del Manchester City en Anfield tras su victoria por 3-0 ante el Liverpool el domingo. Las escenas de júbilo desataron una oleada de críticas en las redes sociales, apenas unos días después de que el Manchester City recibiera un veredicto de culpabilidad por graves infracciones financieras.
El Liverpool ha sufrido un importante contratiempo por lesiones antes de volver a la competición europea esta semana. El club ha confirmado que tres figuras importantes del primer equipo no viajarán con la expedición para el próximo partido continental.