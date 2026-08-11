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ديبورتيفو لاكورنيا نظرة عامة
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الدوري الإسباني
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|4
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ديبورتيفو ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|ديبورتيفو لاكورنيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|إلتشي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0