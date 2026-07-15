Naval Overview

Garnacho podría fichar este verano por un club inesperado

La etapa de Alejandro Garnacho en el Chelsea podría estar llegando a su fin antes de lo previsto, ya que, según informaciones procedentes de Sudamérica, el extremo podría fichar este verano por un club inesperado. A pesar de que llegó procedente del Manchester United con grandes expectativas, el internacional argentino ha tenido dificultades para encontrar su mejor nivel en Stamford Bridge y ahora podría recibir una oferta para regresar a su país natal.