Moss Overview

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Real Salt Lake v Houston Dynamo FC

Fuentes: Gozo, del RSL, se acerca a un traspaso al Palace por 15 millones de dólares

La estrella emergente Zavier Gozo está cerca de cerrar su fichaje por el Crystal Palace, según ha podido confirmar GOAL. El club de la Premier League mantiene negociaciones avanzadas para incorporar al extremo/carrilero del Real Salt Lake, en una operación que se espera incluya una cifra de traspaso en torno a los 15 millones de dólares. El adolescente ha sido vinculado con varios grandes clubes europeos en los últimos meses, pero el Palace está cerca de cerrar un movimiento que le llevaría a dar su siguiente paso en Inglaterra.

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Gary Cahill respalda que la estrella de 52 millones de libras triunfe en el Chelsea

El ex capitán del Chelsea Gary Cahill ha elogiado la inteligente política de fichajes del club tras completar la incorporación de Maxence Lacroix desde el Crystal Palace por 52 millones de libras. El defensa francés, de 26 años, firmó un contrato de seis años en Stamford Bridge después de una impresionante campaña en la Copa del Mundo, y Cahill cree que elevará su nivel bajo las órdenes del nuevo entrenador, Xabi Alonso.

G. CahillM. Lacroix
Jordan Henderson Chelsea grades gfx

La veterana Henderson aporta el liderazgo que el Chelsea necesita desesperadamente

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a estar muy movido, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

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PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
10Bryne crestBryne166282126-520
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11Sogndal crestSogndal165383041-1118
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12Moss crestMoss165292536-1117
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13Lyn crestLyn165292133-1217
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14Raufoss crestRaufoss1651101934-1516
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