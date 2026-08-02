Moss Overview

Fuentes: Gozo, del RSL, se acerca a un traspaso al Palace por 15 millones de dólares

La estrella emergente Zavier Gozo está cerca de cerrar su fichaje por el Crystal Palace, según ha podido confirmar GOAL. El club de la Premier League mantiene negociaciones avanzadas para incorporar al extremo/carrilero del Real Salt Lake, en una operación que se espera incluya una cifra de traspaso en torno a los 15 millones de dólares. El adolescente ha sido vinculado con varios grandes clubes europeos en los últimos meses, pero el Palace está cerca de cerrar un movimiento que le llevaría a dar su siguiente paso en Inglaterra.