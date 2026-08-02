Moss Overview

La veterana Henderson aporta el liderazgo que el Chelsea necesita desesperadamente
Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a estar muy movido, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.