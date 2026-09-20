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Africa Cup of Nations Qualification
Africa Cup of Nations Qualification, fixtures & results
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Thursday 24 September
Friday 25 September
Sunday 27 September
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Carolina Ascent FC
|6
|5
|0
|1
|10
|3
|7
|15
|2
|DC Power FC
|7
|3
|2
|2
|11
|8
|3
|11
|3
|Sporting JAX
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|2
|10
|4
|Dallas Trinity FC
|7
|3
|1
|3
|9
|11
|-2
|10
|5
|Lexington SC
|5
|3
|0
|2
|8
|3
|5
|9