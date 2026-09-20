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Africa Cup of Nations Qualification

Africa Cup of Nations Qualification Overview

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El-Faouzi snubs Klopp and Germany for Morocco

Schalke midfielder Soufiane El-Faouzi has ended speculation regarding his international allegiance after being selected in Morocco's latest competitive squad. The 24-year-old was strongly tipped for a surprise call-up to Jurgen Klopp's new-look Germany setup, but has opted to pledge his long-term future to the Atlas Lions ahead of upcoming qualifiers.

S. El-FaouziJ. Klopp
FBL-AFR-2025-MATCH 12-CMR-GAB

Aubameyang quits Gabon

Pierre-Emerick Aubameyang has sensationally announced his retirement from international football, citing a breakdown in his relationship with the Gabonese authorities. The veteran striker revealed he felt 'humiliated' by the treatment he received following the nation's disappointing showing at the recent Africa Cup of Nations.

P. AubameyangGabon
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Africa Cup of Nations Qualification, fixtures & results

Thursday 24 September
Burkina Faso badge
Burkina Faso
BUR
1
Benin badge
Benin
BEN
1
FT
Algeria badge
Algeria
ALG
3
Zambia badge
Zambia
ZMB
1
FT
Mali badge
Mali
MLI
3
Cabo Verde badge
Cabo Verde
CPV
1
FT
Friday 25 September
Kenya badge
Kenya
KEN
Eritrea badge
Eritrea
ERI
South Africa badge
South Africa
RSA
Guinea badge
Guinea
GUI
Sunday 27 September
Zimbabwe badge
Zimbabwe
ZIM
DR Congo badge
DR Congo
COD
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Carolina Ascent FC crestCarolina Ascent FC6501103715
W
W
W
L
W
2DC Power FC crestDC Power FC7322118311
W
D
L
D
W
3Sporting JAX crestSporting JAX631297210
L
L
D
W
W
4Dallas Trinity FC crestDallas Trinity FC7313911-210
L
W
W
W
L
5Lexington SC crestLexington SC53028359
W
W
L
L
W
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