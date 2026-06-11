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Friendlies

Friendlies Overview

England v Costa Rica - International Friendly

Tuchel convinced England set for 'amazing' World Cup

England manager Thomas Tuchel has declared his squad fully prepared for the upcoming World Cup following a comprehensive 3-0 warm-up victory over Costa Rica in Orlando. The German tactician praised the immense cohesion and team spirit within the camp as the Three Lions look to end their 60-year wait for global silverware.

T. TuchelEngland
England v Costa Rica - International Friendly

Tuchel sees upside of England kick-off delay

Thomas Tuchel has urged his England players to remain focused after their final World Cup warm-up match against Costa Rica was hit by severe weather disruption in Florida. The Three Lions saw their preparations thrown into chaos when a massive storm in Orlando forced a delay to their final outing before the tournament begins.

T. TuchelEngland
Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026

Uzbekistan coach Cannavaro speaks out on 'scandal' after USA security checks

Fabio Cannavaro has moved to shut down claims of mistreatment towards his Uzbekistan side after footage emerged of the squad being subjected to intense security screenings in the United States. The legendary Italian defender, currently leading the Asian nation into their first-ever World Cup, insisted that the use of sniffer dogs and tarmac searches was simply standard procedure.

UzbekistanWorld Cup
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Friendlies, fixtures & results

Wednesday 10 June
Austria badge
Austria
AUT
Guatemala badge
Guatemala
GTM
CAN
Friday 17 July
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Vietnam
VNM
4
Myanmar badge
Myanmar
MYA
0
FT
Thursday 26 March
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Argentina
ARG
2
Mauritania badge
Mauritania
MRT
1
FT
Thursday 24 September
Australia badge
Australia
AUS
Brazil badge
Brazil
BRA
Friday 25 September
USA badge
USA
USA
Peru badge
Peru
PER
Monday 28 September
Australia badge
Australia
AUS
Brazil badge
Brazil
BRA
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Persib Bandung crestPersib Bandung34247359223779
D
W
W
W
W
2Borneo Samarinda crestBorneo Samarinda34254574314379
W
D
W
W
W
3Persija Jakarta crestPersija Jakarta34225765293671
W
W
L
W
W
4Persebaya Surabaya crestPersebaya Surabaya341610861352658
W
W
D
W
W
5Bhayangkara Presisi Indonesia FC crestBhayangkara Presisi Indonesia FC34165135345853
W
L
W
L
L
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