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Friendlies
Friendlies Overview
Friendlies, fixtures & results
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Wednesday 10 June
Friday 17 July
Thursday 26 March
Thursday 24 September
Friday 25 September
Monday 28 September
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Persib Bandung
|34
|24
|7
|3
|59
|22
|37
|79
|2
|Borneo Samarinda
|34
|25
|4
|5
|74
|31
|43
|79
|3
|Persija Jakarta
|34
|22
|5
|7
|65
|29
|36
|71
|4
|Persebaya Surabaya
|34
|16
|10
|8
|61
|35
|26
|58
|5
|Bhayangkara Presisi Indonesia FC
|34
|16
|5
|13
|53
|45
|8
|53
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