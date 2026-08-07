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FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup Overview
FIFA Club World Cup, fixtures & results
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Thursday 3 July
Monday 7 July
Tuesday 8 July
Saturday 12 July
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Abha
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Al Ahli
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Al Diriyah
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Al Fateh FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Al Hazem
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0