Fiorentina 2-1 Rakow: match statistics

The match report for Fiorentina vs Rakow

FIORENTINA-RAKOW 2-1


FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini (68' Dodô), Comuzzo, Ranieri, Gosens (58' Harrison); Fabbian, Mandragora (82' Fagioli), Ndour; Parisi, Piccoli (82' Braschi), Fazzini (58' Gudmundsson). Coach: Vanoli.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (69' Bulat) , Repka, Pienko (58' Arsenic); Makuch, Brunes ( 79'Rocha), Lopez (58' Diaby-Fadiga). Coach: Tomczyk.

REFEREE: Kabakov (Bulgaria).

Ekstraklasa
Gornik Zabrze crest
Gornik Zabrze
GOR
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

GOALS: 60' Brunes, 62' Ndour, 92' Gudmundsson (penalty).

BOOKINGS: Struski (R), Tudor (R), Parisi (F)

SENT OFF:


