GOAL
Probable line-ups World Cup 2026: Starters and expected starting XI of the 48 national teams
PROBABLE ALGERIA LINEUP
(4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Coach: Petkovic
PROBABLE SAUDI ARABIA LINEUP
(4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Coach: Donis
PROBABLE ARGENTINA LINEUP
(4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada
Coach: Scaloni
PROBABLE AUSTRALIA LINEUP
(5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré
Coach: Popovic
PROBABLE AUSTRIA LINEUP
(4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Coach: Rangnick
PROBABLE BELGIUM LINEUP
(4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere
Coach: Garcia
PROBABLE BOSNIA LINEUP
(4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko
Coach: Barbarez
PROBABLE BRAZIL LINEUP
(4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha
Coach: Ancelotti
PROBABLE CANADA LINEUP
(4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David
Coach: Marsch
PROBABLE CAPE VERDE LINEUP
(4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento
Coach: Bubista
PROBABLE COLOMBIA LINEUP
(4-2-3-1): Montero; Munoz, Sanchez, Mina, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James, Diaz, Suarez
Coach: Lorenzo
PROBABLE SOUTH KOREA LINEUP
(4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son
Coach: Hong
PROBABLE IVORY COAST LINEUP
(4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé
Coach: Faé
PROBABLE CURACAO LINEUP
(4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré
Coach: Advocaat
PROBABLE CROATIA LINEUP
(4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Coach: Dalic
PROBABLE ECUADOR LINEUP
(4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, HIncapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo
Coach: Beccacece
PROBABLE EGYPT LINEUP
(3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush
Coach: Hassan
PROBABLE FRANCE LINEUP
(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé
Coach: Deschamps
PROBABLE GERMANY LINEUP
(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goreztka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Coach: Tuchel
PROBABLE GHANA LINEUP
(3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew
Coach: Queiroz
PROBABLE JAPAN LINEUP
(3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda
Coach: Moriyasu
PROBABLE JORDAN LINEUP
(3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Coach: Sellami
PROBABLE HAITI LINEUP
(4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence
Coach: Migné.
PROBABLE ENGLAND LINEUP
(4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane
Coach: Tuchel
PROBABLE IRAN LINEUP
(4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi
Coach: Ghalenoei
PROBABLE IRAQ LINEUP
(4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein
Coach: Arnold
PROBABLE MOROCCO LINEUP
(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi
Coach: Ouahbi
PROBABLE MEXICO LINEUP
(4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones
Coach: Aguirre
PROBABLE NORWAY LINEUP
(4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa
Coach: Solbakken
PROBABLE NEW ZEALAND LINEUP
(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood
Coach: Bazele
PROBABLE NETHERLANDS LINEUP
(4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay
Coach: Koeman
PROBABLE PANAMA LINEUP
(3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo
Coach: Christiansen
PROBABLE PARAGUAY LINEUP
(4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos
Coach: Alfaro
PROBABLE PORTUGAL LINEUP
(4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix
Coach: Martinez
PROBABLE QATAR LINEUP
(4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Coach: Lopetegui
PROBABLE LINEUP CZECH REPUBLIC
(3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick
Coach: Koubek
PROBABLE LINEUP DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
(4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu
Coach: Desabre
PROBABLE SCOTLAND LINEUP
(4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams
Coach: Clarke
PROBABLE SENEGAL LINEUP
(4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson
Coach: Thiaw
PROBABLE SPAIN LINEUP
(4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Coach: De La Fuente
PROBABLE UNITED STATES LINEUP
(4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic
Coach: Pochettino
PROBABLE SOUTH AFRICA LINEUP
(4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster
Coach: Bross
PROBABLE SWEDEN LINEUP
(3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres
Coach: Potter
PROBABLE SWISS LINEUP
(4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
Coach: Yakin
PROBABLE TUNISIA LINEUP
(4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti
Coach: Lamouchi
PROBABLE TURKEY LINEUP
(3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu
Coach: Montella
PROBABLE URUGUAY LINEUP
(4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez
Coach: Bielsa
PROBABLE UZBEKISTAN LINEUP
(3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov
Coach: Cannavaro