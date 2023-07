"Ist an der Zeit, dass er geht": Ex-PSG-Sportdirektor Leonardo fordert Abgang von Kylian Mbappé

Leonardo, der ehemalige Sportdirektor von Paris Saint-Germain, teilt gegen den PSG-Superstar Kylian Mbappé aus.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige PSG-Sportdirektor Leonardo wünscht sich einen Abgang von Kylian Mbappé vom französischen Meister.

WAS WURDE GESAGT? "Ich denke, es ist an der Zeit, dass Mbappé PSG verlässt", sagte der 53-Jährige in einem Interview mit L'Équipe. "Zum Wohle von PSG."

"Nach dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, hat Mbappé gezeigt, dass er noch nicht in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen. Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Torjäger, aber er ist kein Anführer. Es ist schwierig, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen", führte Leonardo seine Argumentation aus.

Mbappé würde mit seinem Superstar-Image über dem Verein stehen. Das dürfe PSG nicht zulassen. Der Klub habe existiert "bevor er kam, und er wird existieren, wenn er geht. Er ist seit sechs Jahren in Paris und fünf verschiedene Vereine haben den Europapokal gewonnen - und keiner von ihnen hatte Mbappé. Das bedeutet, dass es durchaus möglich ist, auch ohne ihn zu gewinnen", meinte der Brasilianer.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Mbappé hatte im vergangenen Sommer einen Wechsel zu Real Madrid abgelehnt und stattdessen einen neuen Zweijahresvertrag bei PSG unterschrieben, doch die Gerüchte über einen möglichen Wechsel ins Santiago Bernabéu reißen nicht ab.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi ließ in einem Interview jedoch durchblicken, den 24-Jährigen auf keinen Fall ablösefrei ziehen zu lassen. Notfalls würde man Mbappé in diesem Sommer verkaufen. Der Vertrag des Franzosen in Paris ist noch bis Ende Juni 2024 datiert.