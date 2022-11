Skispringen heute live: Der Weltcup in Wisla im TV und LIVE-STREAM

Die Weltcup-Saison für die Skispringer startet. Alle Infos zur Übertragung des Events im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL zum Nachlesen.

Am Samstag und Sonntag (05. und 06. November 2022) startet der Skisprung-Weltcup der Saison 2022/23 in Wisla. Gesprungen wird dabei auf der Adam-Malysz-Schanze.

Seit 2008 trägt die Schanze den Namen des ehemaligen polnischen Skispringers, der vier Medaillen bei den Olympischen Spielen gewinnen konnte und 2001 Gesamtsieger der Vierschanzentournee wurde. Den aktuellen Schanzenrekord hält übrigens Stefan Kraft mit 139 Metern. Nach dem Springen in Wisla gibt es fast einen Monat Pause für die Wintersportathleten. Ende November steht dann das nächste Springen in Finnland an.

Bleibt dran, um die wichtigsten Infos zur Übertragung des Weltcup-Springens im TV und LIVE-STREAM zu erhalten.

Skispringen heute live im TV und STREAM: Der Weltcup in Wisla auf einen Blick

Event Skisprung-Weltcup (Saison 2022/23) Veranstaltungsort Wisla (Polen) Beginn 05. November - 15:50 Uhr: Herren (Einzel) 06. November - 15:50 Uhr: Herren (Einzel)

Skispringen heute live: Die Übertragung des Weltcups im TV

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo das erste Springen der Weltcupsaison 2022/23 im TV übertragen wird. Die gute Nachricht ist, dass Ihr das komplette Event im Free-TV verfolgen könnt.

Skispringen heute live: Die TV-Übertragung der ARD

Sowohl am Samstag (05. November) als auch am Sonntag (06. November) zeigt die ARD alle Durchgänge des Weltcup-Springens in Wisla live. Die Übertragung der Herren beginnt an beiden Tagen um ca. 15:50 Uhr, davor könnt Ihr die Damen sehen.

Das erste Springen der Saison findet übrigens so früh statt, um Überschneidungen bei der Übertragung mit der Fußball-WM 2022 zu vermeiden. Wenn Ihr bei der ARD einschaltet, um das Springen in Wisla zu verfolgen, werdet Ihr auch keinen Schnee sehen. Der Absprunghang in Polen wird mit Kunststoffmatten ausgelegt sein, da um diese Zeit auch in Polen noch kein Schnee liegt und die FIS sich dadurch die aufwändige Produktion von Kunstschnee spart.

Als Kommentator bei der Übertragung der ARD empfängt Euch an beiden Tagen übrigens Tom Bartels.

Skispringen heute live: Die Übertragung im TV bei Eurosport 1

Neben der ARD zeigt auch Eurosport 1 die Elite der Skisprungwelt live aus Wisla. Auch dort könnt Ihr also heute ab ca. 15:30 Uhr einschalten und das ganze Event im Free-TV sehen.

Am Sonntag, den 06. November beginnt die Übertragung mit dem Springen der Frauen bereits um 13:00 Uhr, bevor dann ab ca. 15:50 Uhr wieder die Männer an den Start gehen.

Skispringen heute live: Den Weltcup per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das erste Weltcup-Springen per STREAM zu verfolgen. Welche verschiedenen Optionen Euch dabei offen stehen, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Skispringen heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM der ARD

Parallel zur TV-Übertragung bietet die ARD natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr ganz unkompliziert einfach über diesen Link empfangen. Genau wie bei der TV-Übertragung kommen dabei natürlich keinerlei Kosten auf Euch zu, der LIVE-STREAM der ARD ist absolut kostenfrei.

Was Ihr allerdings braucht, ist ein Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt. Dieses muss zwingend eine Internetverbindung haben, also z.B. euer Smartphone oder ein Tablet.

Skispringen heute live: Mit Eurosport und DAZN zum LIVE-STREAM

Etwas komplizierter sieht es beim LIVE-STREAM von Eurosport 1 aus. Dieser ist nämlich nicht einfach kostenfrei abrufbar. Die LIVE-STREAMS von Eurosport könnt Ihr mittlerweile nur noch sehen, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei Discovery+ abschließt.

Das kostet Euch entweder 3,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder einmalig 39,99 Euro, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Genauere Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Jetzt aber aufgepasst: Der Sport-Streamingdienst DAZN und Discovery+ haben eine Übereinkunft getroffen, die es Euch ermöglicht, mit einem DAZN-Abo auf die Eurosport-STREAMS zugreifen zu können.

Falls Ihr also bereits ein Abo beim größten Sport-Streamingdienst der Welt abgeschlossen habt, könnt Ihr dort einfach den LIVE-STREAM zum Skispringen in Wisla verfolgen. Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch übrigens 29,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet. Falls eure Wahl auf ein Jahresabo fällt, werden monatlich nur 24,99 Euro fällig.

Mehr Infos zu DAZN könnt Ihr hier nachlesen:

Skispringen heute im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Weltcups im Überblick