Ski heute live: Der Slalom der Männer in Garmisch-Partenkirchen im TV und STREAM

Die Männer treten zum Slalom in Garmisch-Partenkirchen an. GOAL verrät Euch, wo genau Ihr das Event im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Heute Nachmittag (4. Januar 2023) findet der Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen statt.

Seit der Saison 1966/67 gibt es den Ski-Weltcup, bei dem sich die Teilnehmer in den Disziplinen Abfahrt, Slalom, Riesenslalom und Super-G messen. Die Sieger dieser einzelnen Disziplinen erhalten kleine Kristallkugeln als Trophäe, der Gesamtsieger erhält am Ende der Saison die große Version davon. Außerdem werden auch Wertungen für die teilnehmenden Nationen erhoben. Bei den Männern konnte der Franzose Alexis Pinturault letztes Mal den Gesamtsieg holen, bei den Frauen war die Slowakin Petra Vlhova erfolgreich.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Slalom-Rennens im TV und LIVE-STREAM.

Ski heute live: Der Slalom der Männer in Garmisch-Partenkirchen auf einen Blick

Event Alpiner-Ski-Weltcup Wettbewerb Slalom der Herren Beginn 4. Januar - 15:30 Uhr Veranstaltungsort Garmisch-Partenkirchen

Ski heute live: Wo wird das Rennen im TV übertragen?

Wenn Ihr das Ski-Rennen heute im TV sehen möchtet, dann könnt Ihr zwischen der Übertragung der ARD und der bei Eurosport1 auswählen.

Ski heute live: Die TV-Übertragung in der ARD

Die ARD zeigt sowohl den 1. als auch den 2. Durchgang des Rennens live und in ganzer Länge. Ihr braucht einfach um 15:30 Uhr einschalten und könnt dort dann den 1. Durchgang im Free-TV sehen.

Der 2. Lauf findet dann um ca. 18:30 Uhr statt. Kommentiert wird das Ganze übrigens von Bernd Schmelzer.

Ski heute live: Die Übertragung bei Eurosport1

Bei Eurosport1 handelt es sich um einen Sport-Sender, den Ihr genau wie die ARD einfach im Free-TV finden könnt. Dort könnt Ihr dann ebenfalls beide Läufe des Herren-Slaloms live verfolgen.

Ski heute live: Per LIVE-STREAM den Slalom in Garmisch-Partenkirchen sehen

Ihr seid heute Nachmittag unterwegs, und könnt das Rennen nicht vor dem TV verfolgen? Kein Problem, wir zeigen Euch jetzt, wo der Slalom per LIVE-STREAM gezeigt wird, damit Ihr auch von unterwegs aus mitfiebern könnt.

Ski heute live: Der LIVE-STREAM der ARD

Die TV-Inhalte der ARD werden mittlerweile auch immer per LIVE-STREAM übertragen. Also ist auch der Ski-Weltcup einfach per STREAM zu sehen. Diesen LIVE-STREAM findet Ihr direkt auf der ARD-Website, den Link dafür gibt es hier.

Dort braucht Ihr Euch nicht anzumelden o.ä., Ihr könnt direkt zusehen. Kostenlos ist der LIVE-STREAM der ARD natürlich auch.

Ski heute live: Mit Eurosport1 zum LIVE-STREAM

Eurosport1 hat ebenfalls einen LIVE-STREAM im Angebot. Allerdings ist es jetzt nicht ganz so einfach, auf diesen zugreifen zu können. Eurosport gehört nämlich mittlerweile zum amerikanischen Medienkonzern Discovery.

Um den LIVE-STREAM von Eurosport1 sehen zu können, müsst Ihr jetzt ein Abo bei discovery+ abschließen. Und das ist nicht umsonst, Ihr müsst dafür entweder 3,99 Euro pro Monat bezahlen oder direkt 39,99 Euro für ein Jahresabo.

Falls das jetzt euer Interesse geweckt hat, dann könnt Ihr hier noch mehr zu discovery+ erfahren.

Ski heute live: Der LIVE-STREAM des Rennens bei DAZN

DAZN zeigt den Ski-Weltcup ebenfalls live per STREAM. Das ist deswegen möglich, weil der Streamingdienst mit dem Sender Eurosport zusammenarbeitet. Die LIVE-STREAMS von Eurosport1 könnt Ihr nämlich auch bei DAZN sehen.

Dafür reicht dann auch ein Abonnement bei DAZN aus, ein weiteres benötigt Ihr nicht. Jeder DAZN-Kunde kann also u.a. auch den Ski-Weltcup oder die Vierschanzentournee dort live sehen, da diese Events ja auch bei Eurosport1 gezeigt werden.

Natürlich ist das aber längst nicht alles, was Ihr bei DAZN sehen könnt. Der Sport-Streamingdienst zeigt z.B. auch die Bundesliga und Champions League live, sowie LaLiga oder die Serie A. Genauso könnt Ihr dort aber die NFL, Boxen, Motorsport, Tennis oder Basketball sehen.

Bezahlen müsst Ihr für ein Abo bei DAZN 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist etwas günstiger, das kostet 24,99 Euro monatlich.

Wenn Ihr dann also ein Abo bei DAZN habt, könnt Ihr dort einfach ab 15:30 Uhr einschalten und sowohl den 1. als auch 2. Lauf der Herren in Garmisch live sehen.

