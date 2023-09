Pep Guardiola bald England-Trainer? Gareth Southgate könnte Three Lions nach der EM 2024 verlassen

Gareth Southgate könnte seinen Job als Nationaltrainer von England nach der EM 2024 beenden. Pep Guardiola soll als Nachfolger im Fokus der FA stehen.

WAS IST PASSIERT? Die FA rechnet offenbar damit, dass Gareth Southgate nach der Europameisterschaft 2024 als Nationaltrainer von England zurücktritt. Das berichtet die Daily Mail. Als Nachfolger soll Pep Guardiola der Favorit des Verbands sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Southgate hat bei den Three Lions noch einen Vertrag bis Ende 2024. Dem Bericht zufolge sei das Vorhaben mit Guardiola nicht unmöglich. Allerdings hat der Katalane bei Manchester City ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier. In der Vergangenheit wurden Eddie Howe, Mauricio Pochettino und Graham Potter als Nachfolger von Southgate gehandelt. Die beiden Erstgenannten haben allerdings ebenfalls Jobs in der Premier League.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? England tritt in der Qualifikation für die EM 2024 als nächstes gegen die Ukraine an (9. September), um dann in der Woche darauf ein Testspiel gegen Schottland zu absolvieren.