Nach elf Jahren: Marco Verratti wechselt von PSG nach Katar

Paris Saint-Germain hat zwei Wochen nach Ende des europäischen Transferfensters noch einen Wechsel bekanntgegeben: Marco Verratti zieht es nach Katar.

WAS IST PASSIERT? Italiens Nationalspieler Marco Verratti wechselt in die Wüste. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler verlässt den französischen Meister Paris St. Germain nach elf Jahren und schließt sich dem katarischen Klub Al-Arabi an. Dies teilte PSG am Mittwochabend mit. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 45 bis 50 Millionen Euro betragen.

WAS WURDE GESAGT? "Paris, der Verein und seine Fans werden immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich werde für immer Pariser sein", sagte der Europameister, der in der französischen Hauptstadt als Fanliebling galt, in den Planungen des neuen PSG-Trainers Luis Enrique aber keine große Rolle mehr spielte. PSG-Vereinspräsident Nasser Al-Khelaïfi würdigte Verratti, er habe "eine wichtige Rolle in unserer großartigen Geschichte" gespielt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Italiener wechselte im Sommer 2012 von Pescara für 12 Millionen Euro zu PSG. Für die Pariser kommt Verratti auf 416 Spiele, elf Tore und 61 Vorlagen. Der Mittelfeldspieler gewann mit Paris Saint-Germain neun Meisterschaften und sechs Pokale, ein internationaler Titel konnte Verratti mit den Franzosen nie in den Himmel stemmen.