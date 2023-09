"Mr. Nobody": Nizza-Matchwinner Terem Moffi provoziert Kylian Mbappé

Doppelpacker Terem Moffi setzte seine Fehde mit Kylian Mbappé auf Social Media fort.

WAS IST PASSIERT? Stürmer Terem Moffi von OGC Nizza hat nach dem Sieg bei PSG (3:2) in der Ligue 1 gegen Superstar Kylian Mbappé gestichelt. Die beiden lieferten sich auf dem Platz zunächst ein hitziges Wortgefecht, später provozierte der nigerianische Angreifer Mbappé mit einem Post bei Instagram.

WAS IST DER HINTERGRUND? Moffi schnürte im Parc des Princes einen Doppelpack und erzielte auch das zwischenzeitlich 3:1 für die Gäste. Er jubelte ausgelassen und zog dabei sein Trikot aus. Mbappé war nicht happy darüber und stellte seinen Kontrahenten zur Rede. Schiedsrichter Clement Turpin musste dazwischengehen und die beiden Streithähne trennen. Laut französischer Medienberichte nannte Mbappé Moffi dabei einen "Nobody" ("Niemand).

Moffi postete später auf seinem offiziellen Insta-Kanal Fotos seines Trikotjubels und schrieb darunter: "Mr. Nobody."

Damit aber nicht genug. Moffi hängte auch noch ein Video von UFC-Superstar Conor McGregor an. Dieser hatte einst nach einem Kampf seine berühmte Siegesrede gehalten, in der er sagte: "Ich möchte aus tiefem Herzen nur eines sagen: Ich nutze diese Chance - und entschuldige mich bei absolut Niemandem."

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Titelverteidiger PSG hat in dieser Saison bereits in drei von fünf Spielen Punkte liegenlassen. Aktuell belegen Mbappé und Co. in der Ligue 1 den fünften Tabellenplatz.

WIE GEHT ES WEITER? Am Dienstagabend startet Paris in die neue Spielzeit in der Champions League. Zum Auftakt empfängt PSG Borussia Dortmund.