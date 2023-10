Lionel Messi: Spektakulärer Wechsel nach Saudi-Arabien?

Lionel Messi könnte es David Beckham gleichtun und in der MLS-Pause per Leihe wechseln - nach Saudi-Arabien?

WAS IST PASSIERT? Kommt es in Saudi-Arabien zu einer Fortsetzung des Duells zwischen Lionel Messi (36) und Cristiano Ronaldo (38)? Wie Sky-Journalist Rudy Galetti bei Twitter berichtet, beraten der saudi-arabische Fußballverband und der Staatsfonds PIF aktuell über Möglichkeiten, Messi per Leihe bis zum Start der neuen MLS-Saison in den Wüstenstaat zu locken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der noch bis 2025 gebundene Messi hat mit Inter Miami die MLS-Playoffs verpasst, die neue Saison beginnt erst Ende Februar. Bereits in der Vergangenheit wechselten MLS-Spieler in der spielfreien Zeit per Leihe zu anderen Klubs. Beispielsweise Inter-Miami-Besitzer David Beckham, der sich 2009 und 2010 jeweils für einige Wochen von Los Angeles Galaxy an die AC Milan verleihen ließ.

Ronaldo spielt seit einem Jahr bei Al-Nassr. Nach zehn Pflichtspielsiegen in Folge setzte es zuletzt in der Liga nur ein Remis. Aktuell ist Al-Nassr vier Punkte hinter Spitzenreiter Al-Hilal Tabellendritter. Die saudi-arabische Meisterschaft wird analog zu den europäischen Wettbewerben von August bis Ende Mai ausgetragen.

Der in die angeblichen Messi-Überlegungen involvierte PIF hält Mehrheitsanteile an den vier größten Klubs Saudi-Arabiens Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad sowie Al-Ahly und darüber hinaus an Newcastle United. Bereits vor seinem Wechsel nach Miami gab es Bestrebungen, Messi mit einer fürstlichen Gehalt nach Saudi-Arabien zu locken.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images