Handball live: Deutschland vs. Ungarn heute im TV und LIVE-STREAM sehen - die WM-Übertragung

Deutschland steht bereits in der Hauptrunde, kann sich gegen Ungarn aber noch den Gruppensieg schnappen. Hier erfahrt, wo das Spiel live zu sehen ist.

Die deutsche Handballnationalmannschaft steht bei der WM kurz vor dem Gruppensieg. Im ägyptischen Gizeh braucht es dafür aber mindestens ein Unentschieden gegen Ungarn. Angepfiffen wird das direkte Duell heute um 20.30 Uhr.

Nach dem Auftaktsieg gegen (43:14) und der coronabedingten Spielabsage von Kap Verde im zweiten Spiel, steht das DHB-Team auf Platz eins in Gruppe A. Der heutige Gegner aus Ungarn hat ebenfalls zwei Siege vorzuweisen, jedoch ein schlechteres Torverhältnis.

Qualifiziert für die Hauptrunde sind beide Teams bereits. In der heutigen Partie geht es also um den Gruppensieg und wichtige Punkte, die in die Hauptrunde mitgenommen werden können.

Mehr Teams

Kommt unbeschadet aus der Vorrunde? Die Antwort könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen. Lest Euch dafür in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung durch!

Handball: Deutschland vs. Ungarn heute live im TV und LIVE-STREAM - das Duell im Überblick

Begegnung Deutschland - Ungarn Wettbewerb Handball-WM - Vorrunde, 3. Spieltag Datum Dienstag, 19. Januar 2021 | 20.30 Uhr (heute) Ort 6th of October Sports Hall in Gizeh, Ägypten

Handball live: Hier läuft Deutschland vs. Ungarn heute Abend live im TV

Es gibt eine gute Nachricht für alle Handball-Fans: Die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden allesamt im TV übertragen! Zwei Sender teilen sich dabei die Übertragungsrechte. Wo läuft Deutschland gegen Ungarn heute also live? Goal klärt auf.

Handball: Deutschland vs. Ungarn heute Abend live im Free-TV

Die Antwort ist eindeutig. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt die Begegnung heute Abend live und in voller Länge. Ihr könnt das Duell des DHB-Teams kostenlos im Free-TV verfolgen.

Los geht's mit der Übertragung eine Viertelstunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr. Moderator Yorck Polus und Experte Sören Christophersen stimmen dann auf die Partie ein. Sobald es losgeht, übernehmen Kommentator Christoph Hamm und Experte Markus Baur.

Handball live - die ZDF-Übertragung von Deutschland gegen Ungarn heute live im Überblick:

Sender: ZDF

ZDF Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Kommentator: Christoph Hamm

Christoph Hamm Moderator: Yorck Polus

Yorck Polus Experten: Sören Christophersen und Markus Baur

Handball live: Deutschland vs. Ungarn heute Abend im LIVE-STREAM sehen - so klappt's

Das ZDF ist der exklusive Anbieter im Fernsehen und überträgt Deutschland gegen Ungarn live. Das Spiel wird zudem im Internet gezeigt, wo Ihr das Duell im LIVE-STREAM des ZDF abrufen könnt.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 20.15 Uhr reinklicken und das dritte Vorrundenspiel kostenlos schauen.

Über den Browser gelangt Ihr unter www.zdf.de/live-tv zum LIVE-STREAM. Alternativ könnt Ihr auch über die App der ZDF-Mediathek auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV zuschauen.

Handball: Deutschland vs. Ungarn im TV und LIVE-STREAM - der Spielplan der WM

Runde Datum Vorrunde (jeweils 3 Spiele) 13. Januar - 19. Januar Hauptrunde (jeweils 3 Spiele) 20. Januar - 25. Januar Viertelfinale (K.-o.-Phase) 27. Januar Halbfinale (K.-o.-Phase) 29. Januar Finale in Kairo 31. Januar





Quelle: Getty Images

Handball live: Deutschland vs. Ungarn im TV und LIVE-STREAM - der Modus der WM

32 Nationen haben sich für die Handball-WM qualifiziert und wurden in acht Gruppen mit jeweils vier Teams eingeteilt. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Für den Viertplatzierten geht es im President's Cup weiter.

In der Hauptrunde geht es mit vier Gruppen und jeweils sechs Teams weiter. Die Mannschaften nehmen dabei die Punkte aus der Vorrunde mit, die gegen ebenfalls qualifizierte Teams erzielt wurden.

Der Erste und Zweite jeder Hauptrundengruppe qualifiziert sich für das Viertelfinale. Hier geht es wie im Halbfinale im K.-o.-Modus mit einem Spiel weiter. Die zwei übrigbleibenden Teams stehen sich am 31. Januar im Finale in Kairo gegenüber.

Handball live: Deutschland vs. Ungarn heute im TV und LIVE-STREAM - die Übertragungen im Überblick

Deutschland gegen Ungarn läuft heute live ... ... im TV im ZDF ... im LIVE-STREAM auf www.zdf.de/live-tv und in der ZDF-Mediathek

Handball live auf DAZN: Das zeigt der Streamingdienst

Wer sich außerhalb des deutschen Teams für die Handball-WM interessiert, der wird beim Streamingdienst DAZN fündig. Dank einer Kooperation mit Eurosport strahlt der Anbieter mehrere Spiele ohne deutsche Beteiligung aus. Neben DAZN sind diese auch im Free-TV bei Eurosport zu sehen.

Damit erweitert DAZN sein Handball-Portfolio, denn die drei europäischen Klubwettbewerbe EHF , EHF sowie EHF European Cup sind dort bereits beheimatet.

Zusätzlich zum Handball bietet DAZN jede Menge weiteren Live-Sport an. Im LIVE-STREAM zu sehen sind dort beispielsweise Fußball, Basketball, American Football, Darts, Tennis, Eishockey, Snooker und viele weitere Sportarten.

Handball live: Deutschland vs. Ungarn heute im TV und LIVE-STREAM - der Vorbericht

Die deutschen Handballer gehen mit großer Vorfreude und viel Motivation in ihr WM-Vorrundenfinale am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Ungarn. "Es geht jetzt um den Gruppensieg und zwei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Diese Punkte könnten für den weiteren Verlauf sehr wichtig sein", sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Ungarn hat wie das deutsche Team 4:0-Punkte auf dem Konto.

Die Bedeutung der Partie im ägyptischen Gizeh speist sich vor allem aus dem WM-Modus. Alle Mannschaften nehmen die in der Vorrunde erspielten Punkte gegen die weiteren Hauptrunden-Teilnehmer mit in die nächste Turnierphase. Will das deutsche Team also mit der Maximalausbeute in den Kampf um das angestrebte Viertelfinal-Ticket gehen, muss ein weiterer Sieg her. Doch Gislason warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.

"Die Ungarn haben sich gesteigert von Jahr zu Jahr und haben mittlerweile eine richtig gute Mannschaft", sagte der Isländer und nannte vor allem die "groß gewachsene Abwehr" und "starke Torhüter". Die Statistik spricht aber für das deutsche Team: Die letzten vier Duelle gegen die Magyaren hat die DHB-Auswahl allesamt gewonnen.

Personell dürfte es auf deutscher Seite keine großen Überraschungen geben. Stammkeeper Andreas Wolff, der zum WM-Auftakt gegen Uruguay (43:14) pausiert hatte, ersetzt Silvio Heinevetter und wird mit Johannes Bitter ein Torhüter-Gespann bilden. Zudem werde der für den verletzten Rechtsaußen Tobias Reichmann nachnominierte Patrick Groetzki "mit ziemlicher Sicherheit" gegen Ungarn zum 16er-Kader zählen, so Gislason.

Wolff sollte eigentlich bereits im zweiten Spiel gegen Kap Verde ins Tor zurückkehren. Die für Sonntag geplante Partie gegen den Außenseiter sagte der Weltverband IHF aber ab, weil Kap Verde coronabedingt nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Die Partie wurde mit 10:0 Toren für Deutschland gewertet, die DHB-Auswahl löste somit vorzeitig das Hauptrunden-Ticket. Gegen Ungarn geht es nun um die perfekte Ausgangsposition im Kampf um das Viertelfinale. (SID)

Handball live: Deutschland vs. Ungarn heute - die Tabelle der deutschen Gruppe