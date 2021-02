Peinlicher Barca-Moment: Als Alex Song dachte, Puyol wolle ihm den Pokal überreichen

19. Mai 2013, Camp Nou: Der FC Barcelona hatte gerade Real Valladolid mit 2:1 bezwungen und zum 22. Mal die spanische Meisterschaft gewonnen. Große Feier auf dem Rasen, blau-rotes Konfetti, die Trophäe auf Hochglanz poliert.

Kapitän Carles Puyol, der den Pokal entgegennahm, hatte sich eine besondere Geste überlegt: Eric Abidal und Trainer Tito Vilanova, die beide im Laufe der Saison mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert worden waren, sollten die Silberware vor allen anderen Protagonisten in die Höhe stemmen.

Als Puyol seinen Teamkollegen Eric Abidal aus der Spielertraube herausholen wollte, glaubte Alex Song fälschlicherweise, Puyol wolle ihm den Pokal in die Hand drücken. Mit breitem Grinsen schritt der Kameruner Puyol entgegen – und merkte erst, als Abidal neben ihm auftauchte, dass er wohl nicht gemeint war.

