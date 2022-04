eSerie A TIM 2022: FIFA-Teams in der Final-Phase, Spieler, Preisgeld und Übertragung

Die eSerie A TIM geht in die finale Phase der Saison 2022, wenn am Dienstag (12. April) und Mittwoch (13. April) die letzten Spiele der Meisterschaft über das beste italienische Team und den besten italienischen Gamer bei FIFA 22 entscheiden.

Werden es wie 2021 wieder Benevento Esports UT7 und DaniPitbull? GOAL hat jedenfalls alle Informationen, die Du zum Final Eight der eSerie A 2022 brauchst.

Was ist die eSerie A TIM?

eSerie A TIM ist die offizielle eSports-Meisterschaft, die von Lega Serie A organisiert wird und in Kooperation mit Infront und PG Esports über die Bühne geht. Gespielt wird exklusiv bei EA Sports FIFA 22. Bei dem Turnier, das seine zweite Saison erlebt, messen sich die besten Teams und FIFA-Zocker Italiens untereinander im Videospiel-Klassiker von EA Sports.

Bei der eSerie A TIM gibt es zunächst eine erste Phase der Online-Qualifikation, wo sich Amateurspieler einen Platz in einem 32er-Feld sichern können. Daraus wählen die 15 in der eSerie A TIM registrierten italienischen Vereine dann einen Repräsentanten aus, der sich mit ihren jeweiligen Profi-Zockern zusammen tut.

In der zweiten Phase der eSerie A TIM werden diese 15 Teams dann in drei Gruppen a fünf Mannschaften eingeteilt. In Heim- und Auswärtsspielen wird hier die Setzliste für die Playoffs ausgespielt.

Am Ende der Playoffs qualifizieren sich schließlich die acht besten Teams für das Final Eight, das 2022 am 12. und 13. April stattfindet.

Wann findet die finale Phase der eSerie A TIM 2022 statt?

Das eSerie A TIM Final Eight wird am Dienstag, den 12. April und am Mittwoch, den 13. April ausgetragen. Das erste Spiel soll am Dienstag um 16.20 Uhr angepfiffen werden.

Das Hinspiel des Finals ist dann für 19.15 Uhr am Mittwoch (13. April) geplant, das Rückspiel soll um 19.35 Uhr steigen.

Welche Teams stehen im eSerie A 2022 Final Eight?

Diese acht Mannschaften haben sich für das Final Eight der eSerie A TIM 2022 qualifiziert:

AC Milan Qlash

Empoli Esports FC

Fiorentina Esports

U.S. Salernitana 1919 eSports

Sampdoria

Sassuolo eSports

Torino FC eSports Team

Venezia FC Gaming

Welche Spieler stehen im Final Eight der eSerie A TIM 2022?

AC Milan Qlash: AQM Crazy (Diego Campagnani)

Empoli Esports FC: Hartixel (Francesco Ricci)

Fiorentina Esports: Hexon_Virgil (Francesco Allocca)

U.S. Salernitana 1919 eSports: Montaxer (Andrea Montanini)

Sampdoria: Nest_Giovhy (Giovanni Salvaggio)

Sassuolo eSports: Figu7rinho (Simone Figura)

Torino FC eSports Team: Obrun2002 (Francesco Tagliafierro)

Venezia FC Gaming: Hexon_Karimisbak (Karim Rmaiti)

eSerie A TIM 2022: Wie hoch ist das Preisgeld?

Sieger: 15.000 Euro

Zweiter: 9.000 Euro

3. und 4. Platz: 6.000 Euro

5. bis 8. Platz: 3.500 Euro

Wie sieht der Spielplan beim eSerie A TIM 2022 Final Eight aus?

Hinweis: Die Zeiten sind unverbindlich und könnten sich noch ändern.

eSerie A TIM Viertelfinale - Hinspiele (Dienstag, 12. April)

- Sampdoria vs. Venezia FC gaming (16:20 Uhr) - Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC (18:15 Uhr) - U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports (17:15 Uhr) - AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports (19:15 Uhr)

eSerie A TIM Viertelfinale - Rückspiele (Dienstag, 12. April)

- Venezia FC Gaming vs Sampdoria (16:40 Uhr) - Empoli Esports Fc vs Torino FC eSports Team (18:35 Uhr) - Fiorentina Esports vs U.S. Salernitana 1919 Esports (17:35 Uhr) - Sassuolo Esports vs AC Milan Qlash (19:35 Uhr)

eSerie A TIM Halbfinale - Hinspiele (Mittwoch, 13. April)

Gewinner Viertelfinale 1 vs Gewinner Viertelfinale 3 (16:20 Uhr) Gewinner Viertelfinale 2 vs Gewinner Viertelfinale 4 (17:15 Uhr)

eSerie A TIM Halbfinale - Rückspiele (Mittwoch, 13. April)

Gewinner Viertelfinale 1 vs Gewinner Viertelfinale 3 (16:40 Uhr) Gewinner Viertelfinale 2 vs Gewinner Viertelfinale 4 (17:35 Uhr)

eSerie A TIM Finals (Mittwoch, 13. April)

Spiel um Platz 3 (Hinspiel um 18.20 Uhr, Rückspiel um 18.40 Uhr)

Finale (Hinspiel um 19:15 Uhr, Rückspiel um 19:35 Uhr)

eSerie A TIM Final Eight: Gibt es eine Übertragung?

Das eSerie A TIM Final Eight wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal der eSerie A TIM mit italienischem Kommentar im LIVE-STREAM übertragen. Auf dem YouTube-Kanal der Lega Serie A gibt es einen STREAM mit englischem Kommentar.

Zudem wird GOAL Videos aus dem eSerie A LIVE-STREAM am Dienstag (12. April) und Mittwoch (13. April) auf seinen Webseiten in England, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien zeigen.