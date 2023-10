Erklärt: Darum ist Lionel Messi mit sieben Titeln beim Ballon d'Or noch nicht alleiniger Rekordhalter

Lionel Messi könnte bald alleiniger Ballon d'Or-Rekordhalter werden, obwohl viele dachten, er hätte den Rekord bereits gebrochen.

WAS IST PASSIERT? Berichten zufolge wird Lionel Messi am Montag bei der Verleihung des Ballon d'Or in Paris zum achten Mal zum besten männlichen Fußballer der Welt gekürt. Niemand kann derzeit mit dem Argentinier mithalten, der bereits sieben Mal ausgezeichnet wurde, auch wenn manche das nicht glauben wollen.

WARUM HAT MESSI NOCH NICHT DEN ALLEINIGEN BALLON-D'OR-REKORD? Da der Ballon d'Or bis 1995 nicht in Südamerika vergeben wurde, hat Pelé den Goldenen Ball nie offiziell gewonnen.

Im Jahr 2016 führte France Football - die Organisatoren des Preises - jedoch eine 'internationale Neubewertung' durch und entschied, dass die brasilianische Legende die Auszeichnung sieben Mal (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 und 1970) gewonnen hätte, wenn er dazu berechtigt gewesen wäre. Wenn diese Ergebnisse als offiziell gelten, dann wird Messi nur dann zum alleinigen Rekordsieger des Ballon d'Or, wenn er einen achten Preis gewinnt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es wird erwartet, dass Messi den Ballon d'Or 2023 gewinnt, nachdem er Argentinien als Kapitän zum ersten WM-Titel seit 1986 geführt hat. Erling Haaland ist der andere Hauptanwärter, nachdem er in den ersten 53 Spielen des Triple-Siegs von Manchester City 52 Tore erzielt hat.

WIE GEHT ES WEITER? Messi wird für Argentinien in den WM-Qualifikationsspielen gegen Uruguay und Brasilien im nächsten Monat im Einsatz sein. Da sich Inter Miami nicht für die MLS-Playoffs qualifiziert hat, wird der 36-Jährige bis nächstes Jahr nicht mehr für seinen Verein spielen.