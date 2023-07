DFB-Team geht Kooperation mit NFL-Klub New England Patriots ein

Die deutsche Nationalmannschaft hat künftig einen ungewöhnlichen Kooperationspartner: die New England Patriots aus der NFL.

WAS IST PASSIERT? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die New England Patriots aus der US-Football-Liga NFL haben für den kommenden Herbst eine Kooperation vereinbart.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die deutsche Nationalmannschaft wird sich vor dem Testländerspiel am 14. Oktober (21 Uhr MESZ) gegen die USA in Hartford/Connecticut im Trainingskomplex der Patriots vor den Toren von Boston vorbereiten.

Im Gegenzug nutzt der sechsmalige Super-Bowl-Champion den DFB-Campus in Frankfurt/Main, bevor es am 12. November in der hessischen Metropole in einem regulären NFL-Match gegen die Indianapolis Colts geht.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind sehr stolz darauf, mit einem der erfolgreichsten NFL-Teams überhaupt zusammenzuarbeiten", sagte dazu Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG.