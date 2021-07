EM-Bilanz: War Dänemark schon mal Europameister?

Dänemark steht im Halbfinale der EM 2021 und trifft dort auf England - doch waren die Dänen sogar schon mal Europameister? Hier gibt es alle Infos.

Zum Auftakt der EM 2021 startete Dänemark noch mit einer 0:1-Niederlage gegen Finnland - doch mittlerweile hat sich das Team von Trainer Kasper Hjulmand zum Geheimfavoriten gespielt. Und da stellt sich zu Recht die Frage, ob Dänemark eigentlich schon mal Europameister war.

Nach dem tragischen Zwischenfall um Christian Eriksen im ersten Gruppenspiel haben sich die Dänen mit beeindruckendem Fußball in die Herzen der Fans gespielt und im Achtelfinale Wales (4:0) sowie im Viertelfinale Tschechien (2:1) aus dem Turnier geworfen. Im Halbfinale wartet nun England.

Wie sieht die Bilanz von Dänemark bei Europameisterschaften aus? Was war Dänemarks beste EM-Platzierung und war das Team schon mal Europameister? Goal versorgt euch mit allen Infos zum bisherigen Abschneiden von Danish Dynamite.

EM-Bilanz: So hat Dänemark bisher bei Europameisterschaften abgeschnitten

EM Teilnahme bis ... 1960 nicht qualifiziert 1964 Spiel um Platz 3 1968 nicht qualifiziert 1972 nicht qualifiziert 1976 nicht qualifiziert 1980 nicht qualifiziert 1984 Halbfinale 1988 Vorrunde 1992 Europameister 1996 Vorrunde 2000 Vorrunde 2004 Viertelfinale 2008 nicht qualifiziert 2012 Vorrunde 2016 nicht qualifiziert

War Dänemark schon mal Europameister? Die besten EM-Platzierungen

Die Europameisterschaft wurde das erste Mal im Jahr 1960 ausgetragen - allerdings ohne Dänemark. Vier Jahre später erreichte Dänemark dann für lange Zeit die beste Platzierung, als man bis ins Halbfinale kam und dort gegen 0:3 gegen die UdSSR verlor. Nachdem das Spiel um Platz 3 dann in der Verlängerung mit 1:3 gegen Ungarn verloren ging, landete Dänemark am Ende auf dem 4. Platz.

Dies war auch lange Zeit die beste Platzierung, denn für die vier folgenden Turniere qualifizierte Dänemark sich überhaupt nicht. 1984 schaffte Dänemark es schließlich abermals unter die besten Vier, verlor im Halbfinale aber im Elfmeterschießen mit 4:5 gegen Spanien - ein Spiel um Platz 3 gab es da schon nicht mehr.

EM-Bilanz: War Dänemark schon einmal Europameister?

Der große Coup gelang Dänemark dann im Jahr 1992, obwohl das Team damals eigentlich gar nicht qualifiziert war und nur durch einen Zufall an der Endrunde teilnehmen durfte. Denn Dänemark rückte als Zweiter der Qualifikationsgruppe nach, nachdem Jugoslawien, das sich sportlich qualifiziert hatte, aufgrund des Balkankonfliktes aus dem Turnier genommen wurde.

Dänemark ging also als krasser Außenseiter in das Turnier und qualifizierte sich erst am letzten Spieltag der Gruppenphase nach einem 2:1 gegen Frankreich für die Finalrunde. Dort schaltete man im Halbfinale die Niederlande (5:4 i.E.) aus, ehe im Endspiel der amtierende Weltmeister aus Deutschland wartete. Und nachdem die Dänen auch dieses Spiel nach Toren von John Jensen und Kim Vilfort mit 2:0 gewannen, wurde Dänemark 1992 bislang zum ersten und einzigen Mal Europameister.