BVB: Borussia Dortmund schickt vermeintliche Handynummer von Julian Brandt an über drei Millionen Menschen

Borussia Dortmund hat die vermeintliche Handynummer von Julian Brandt in einer WhatsApp-Gruppe an über drei Millionen Menschen geschickt.

WAS IST PASSIERT? Der BVB hat in einer WhatsApp-Gruppe mit über drei Millionen Menschen dem ersten Anschein nach versehentlich eine Handynummer von Julian Brandt veröffentlicht.

WAS WURDE GESAGT? "Tach Sven, hier einmal die neue Nummer von Julian Brandt wie besprochen", schrieb der BVB auf WhatsApp: "Er weiß Bescheid, ruf einfach durch."

WAS IST DER HINTERGRUND? Noch ist nicht verifiziert, was es mit der Nachricht auf sich hat. Gelöscht wurde sie bisher nicht, was dafür sprechen könnte, dass sie absichtlich abgesendet wurde. In den sozialen Netzwerken kursieren Spekulationen um einen PR-Stunt des BVB.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Nächstes Spiel Bundesliga TSG BVB Info

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Vermutlich wird der Klub zeitnah auflösen, warum die Nachricht in der Gruppe gelandet ist.