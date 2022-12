Nach frühem Aus bei der WM: Eden Hazard spielt nicht mehr für Belgien

Die WM in Katar ist sowohl für Eden Hazard als auch für Belgien überhaupt nicht nach Plan verlaufen. Deswegen zieht der Real-Star nun Konsequenzen.

WAS IST PASSIERT? Kapitän Eden Hazard hat seine Karriere in Belgiens Nationalmannschaft nach dem frühen Aus bei der WM in Katar beendet.

WAS WURDE GESAGT? "Heute geht ein Kapitel zu Ende. Vielen Dank für Eure Liebe. Vielen Dank für Eure unvergleichliche Unterstützung. Vielen Dank für alle die Freude, die wir seit 2008 teilen konnten. Ich habe mich entschieden, meine Karriere im Nationalteam zu beenden. Die Nachfolger stehen bereit. Ich werde Euch vermissen", schrieb Hazard auf seinen Social-Media-Kanälen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Belgien scheiterte bei der WM in Katar bereits in der Gruppenphase. Das Team wurde hinter Marokko und Kroatien nur Dritter und musste nach Hause fahren. Entscheidend war dabei die 0:2-Niederlage gegen Marokko im zweiten Gruppenspiel nach einer ganz schwachen Leistung.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hazard absolvierte 126 Länderspiele für Belgien, in denen er 33 Tore erzielte. Bei der WM in Katar spielte er zweimal von Beginn an, im entscheidenden Duell mit Kroatien (0:0) wurde er erst kurz vor Schluss eingewechselt.