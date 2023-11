Der deutsche Rapper Farid Bang hat mit einer anzüglichen Textzeile über Aston-Villa-Profi Alisha Lehmann für Empörung gesorgt.

WAS IST PASSIERT? Farid Bang hat in seinem neuen Song "Godfather" über die Schweizer Nationalspielerin gerappt. "Bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann", heißt es darin. Das löste vor allem bei Schweizer Fußballfans, bei denen die Fußballerin große Unterstützung genießt, Empörung aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Farid Bang, der für seine provokanten Texte bekannt ist, stand schon häufiger in der Kritik. Im Jahr 2020 machte er in einem seiner Lieder eine antisemitische Anspielung, für die er sich später öffentlich entschuldigt hatte.

Die 24-jährige Schweizer Nationalspielerin ist eine der berühmtesten Fußballerinnen der Welt und hat auf ihrem Instagram-Profil stolze 16 Millionen Fans.

WAS WURDE GESAGT? In der Bild hat sich Farid Bang nicht weniger geschmacklos zu seinem Text geäußert: "Ich bin ja leider dafür bekannt, einen schlechten Geschmack bei meinen Texten zu haben, aber dafür habe ich einen guten Frauengeschmack. Welcher Mann wäre nicht gerne ein Fußball zwischen den Beinen von Alisha Lehmann?" Lehmann selbst beschloss, nicht darauf zu reagieren.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Aston Villa hat einen katastrophalen Start in die WSL-Saison hingelegt und jedes seiner fünf Spiele verloren. Lehmann wird am Sonntag gegen Bristol City vermutlich wieder zum Einsatz kommen.