Ganz viel NFL gibt es auch in dieser Saison bei DAZN zu sehen. GOAL liefert Euch wichtige Informationen rund um die Liveübertragungen.

Der Streamingdienst DAZN ist bereits seit einigen Jahren für Liveübertragungen aus der NFL verantwortlich. Daran wird sich vorerst bis 2026 nichts ändern - so lange läuft der gültige Vertrag von DAZN mit der NFL noch.

Das Interesse an der NFL ist in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Ein Ende des Booms ist noch nicht abzusehen. Dem zollt auch DAZN mit seinen Liveübertragungen Respekt, zu denen Euch GOAL nun wichtige Infos gibt.