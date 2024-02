Brasiliens Nationaltrainer Dorival Júnior hat für das Comeback von Neymar nach seiner Verletzung Bedingungen genannt.

Brasiliens Nationaltrainer Dorival Júnior hat Neymar eine Rückkehr in die Seleção nicht garantiert. Sein Star-Spieler zog sich im Oktober in der WM-Qualifikation gegen Uruguay einen Kreuzbandriss zu und arbeitet seitdem an seinem Comeback. Dorival Júnior hat an die erneute Nominierung des 32-Jährigen nun aber Bedingungen geknüpft.