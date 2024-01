Der Balljunge, den Eden Hazard einst trat, ist nun Multimillionär

Es war eine Szene, die für großes Aufsehen sorgte, als Eden Hazard gegen einen Balljungen ausrastete. Aus dem Opfer wurde später ein Multimillionär.

Es lag mehr als nur ein Hauch von Sensation in der Luft, als im Januar 2013 im Liberty Stadium die Schlussphase anbrach. 0:0 stand es zwischen der Heimmannschaft Swansea City und dem amtierenden Champions-League-Sieger FC Chelsea. Was erst einmal prinzipiell schon respektabel klang, wurde beim Blick auf den Gesamtstand noch bemerkenswerter. Es handelte sich nämlich bereits um das Halbfinal-Rückspiel im englischen League Cup, im Hinspiel hatten die Waliser tatsächlich 2:0 an der Stamford Bridge gewonnen.

Den Blues rannte also die Zeit davon, als in der 79. Minute der Ball ins Toraus rollte. Superstar Eden Hazard, bei den Londonern noch einer der besten Spieler der Welt, inzwischen nicht mehr aktiv, rannte der Kugel hinterher, um keine Zeit zu verlieren. Kurz danach zeigten die Fernsehbilder einen sich vor Schmerzen am Boden krümmenden Balljungen und der Belgier sah die Rote Karte.

Schnell wurde klar: Hazard hatte den Jungen in die Magengegend getreten, der Platzverweis wurde mit dem Strafbestand der Tätlichkeit begründet. Der 17-Jährige hatte sich auf den Ball geworfen, um Zeit zu schinden.