Comeback von Mesut Özil: Welche Stars sind neben Ronaldinho und ihm noch bei der Ü35-WM mit dabei?

Mesut Özil hat seine Karriere beendet - doch nun soll er wieder für Deutschland spielen. Wer ist sonst noch bei der Ü35-WM dabei?

Die Nachricht kam überraschend: In dieser Woche verkündete die englische Tageszeitung Daily Mail, dass Mesut Özil im Sommer sein Comeback für Deutschland gibt. Das Blatt hat Unterlagen zu einer geplanten Ü35-WM eingesehen, in denen auch der Name des Weltmeisters von 2014 auftaucht, der nach dem Turnier in Russland vier Jahre später im Streit mit dem DFB seine Karriere im Nationalteam beendete.

Özil soll Deutschland bei dem Turnier vertreten, das vom 4. bis zum 11. Juni in England ausgetragen werden soll. Die acht Teilnehmer sind dabei die acht Länder, die schon einmal Weltmeister wurden: Deutschland, Brasilien, Italien, Uruguay, Argentinien, Frankreich, Spanien und England. Nach vier Viertelfinalspielen stehen zwei Halbfinals und das große Endspiel an.

Die Voraussetzungen, um am Turnier für sein Land teilnehmen zu können, sind dem Bericht zufolge klar: Die Spieler müssen mindestens 35 Jahre alt sein und entweder Nationalspieler gewesen sein oder über die Erfahrung von mindestens 100 Erstliga-Spielen verfügen.

Den Stempel Ü35-WM hat das Turnier in Deutschland verpasst bekommen, offiziell wird der Wettbewerb 'EPG Cup' heißen, nach der Elite Players Group (EPG), einem Zusammenschluss von ehemaligen Top-Spielern und Geschäftsleuten, die das Turnier nun planen und organisieren.

Wer ist neben Mesut Özil noch mit dabei? Einige Namen hat die Daily Mail schon geleakt - wir zeigen, wer als Teilnehmer am EPG Cup gehandelt wird.