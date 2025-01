Onde assistir a São Paulo x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da FC Series 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Lockhart Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo (19), às 17h (de Brasília), no Lockhart Stadium, na Flórida, na FC Series 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, além do TNT e do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na estreia da FC Series, o São Paulo empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e agora busca sua primeira vitória na competição. Rafael, Arboleda, Ferraresi e Sabino, que estiveram em campo contra a Raposa, serão desfalques para a próxima partida.

Por outro lado, o Flamengo fará sua estreia na temporada. Para o confronto, o técnico Filipe Luís deve manter a base da equipe que encerrou a temporada de 2024.

Em 118 jogos disputados entre as duas equipes, o São Paulo soma 46 vitórias, contra 39 do Flamengo, além de 33 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Moura, Luciano e Oscar; Calleri.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, João Victor e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

Desfalques

São Paulo

Rafael, Arboleda, Ferraresi e Sabino.

Flamengo

Arrascaeta está machucado.

Quando é?