Onde assistir a Santos x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Brasileiro sub-17 2024

Após empate em 2 a 2 na ida, equipes duelam por vaga na decisão do nacional da categoria; veja data, horário e onde assistir

Santos e Fluminense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), na Vila Viva Sorte, a Vila Belmiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o jogo de ida terminou em um empate em 2 a 2. Kaio Borges e Wallace Davi marcaram os gols do Flu, enquanto Luca Meirelles e Mateus Xavier balançaram as redes para o Peixe.

Um novo empate, em Santos, levará a decisão para a disputa de pênaltis. Qualquer triunfo, por outro lado, garantirá ao lado vencedor a vaga para a decisão.

Quando é?