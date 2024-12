Onde assistir a Orlando City x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Herons visam à manutenção da liderança na Conferência Leste; acompanhe tudo o que você precisa saber

Orlando City e Inter Miami se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), no Inter & Co Stadium, em jogo válido pela 13ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Líder isolado da Conferência Leste, com 27 pontos, Inter Miami vem dando sequência ao bom início de temporada - mas com gente fungando no seu cangote. O time tem um jogo a mais que a concorrência direta e vem sendo acompanhado de bem perto pelo FC Cincinnati, 2° colocado, com 24 pontos - ou seja, empatado se o critério fosse pontos perdidos. O objetivo dos Herons, portanto, é manter a toada para não ter chances de serem ultrapassados quando o número de jogos for nivelado.

O Orlando City, enquanto isso, não pode se gabar do mesmo bom início. O time é o 11° na tabela, somando apenas 12 pontos em 11 jogos. Atualmente, com 14 tentos, o Philadelphia é quem ocupa o nono lugar, que oferece a última vaga de classificação para os playoffs.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Orlando City: Gallese; Brekalo, Cartagena, Jansson e Schlegel, Smith; Angulo, Ojeda, Lodeiro e Torres; McGuire. Técnico: Óscar Pareja.

Inter Miami: Callender; Weigandt, Allen, Freire e Negri; Ruiz, Busquets, Bright e Rojas; Messi e Suárez. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Orlando City

Rafael Santos, Ramiro Enrique e Tahir Reid-Brown (lesionados).

Inter Miami

Facundo Farias e Ian Fray (lesionados).

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de maio de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)