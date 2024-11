Como assistir aos jogos da NHL, como funciona a temporada e mais informações do torneio de hóquei no gelo

Competição de hóquei no gelo americano é destaque do Disney+, no streaming

A temporada 2024/25 da NHL está em pleno andamento, marcando a 108ª época da liga. A fase regular teve início em 4 de outubro de 2024, com um jogo inaugural entre o Buffalo Sabres e o New Jersey Devils, realizado em Praga, República Tcheca, como parte da série global da NHL.

Os playoffs da Stanley Cup estão programados para começar em abril de 2025, culminando nas finais da Stanley Cup em junho. Esta temporada também é significativa por ser a primeira do Utah Hockey Club, uma nova equipe que surgiu a partir dos ativos de hóquei dos Arizona Coyotes após a desativação desta última.

Essa nova temporada promete ser repleta de ação e grandes momentos, mantendo os fãs na expectativa do que está por vir.

Como assistir aos jogos da NHL?

As emoções do hóquei no gelo durante a temporada são transmitidas para todo o Brasil pelos canais ESPN, na TV fechada. Além disso, todas as partidas da temporada poderão ser conferidas no Disney+, serviço de streaming que oferece o equivalente ao pay-per-view da liga no país.

Datas da NHL 2024/25

A temporada regular está programada para ocorrer de 4 de outubro de 2024 até 17 de abril de 2025.

Como funciona a temporada da NHL?

A temporada da NHL, como a de outros esportes profissionais, é organizada em várias etapas que determinam o campeão da liga. A temporada é dividida em três partes principais: a fase regular, os playoffs e as finais da Stanley Cup.

Cada uma das 32 equipes da NHL joga um total de 82 partidas, geralmente divididas entre jogos em casa e fora. As equipes são divididas em duas conferências: a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Os pontos são acumulados durante a fase regular, onde uma vitória vale dois pontos, uma derrota na prorrogação ou shootout vale 1 ponto, e uma derrota normal não soma pontos. Classificação para os Playoffs: Após o término da fase regular, as 16 equipes com mais pontos se classificam para os playoffs. As equipes são distribuídas em um formato de eliminação direta, com os oito melhores times de cada conferência competindo.

Após o término da fase regular, as 16 equipes com mais pontos se classificam para os playoffs. As equipes são distribuídas em um formato de eliminação direta, com os oito melhores times de cada conferência competindo. Playoffs: Os playoffs consistem em quatro rodadas de séries eliminatórias, onde as equipes jogam em uma série melhor de sete partidas. A equipe que vencer quatro partidas avança para a próxima rodada. Isso continua até que duas equipes, uma de cada conferência, se enfrentem na final da Stanley Cup.

Os playoffs consistem em quatro rodadas de séries eliminatórias, onde as equipes jogam em uma série melhor de sete partidas. A equipe que vencer quatro partidas avança para a próxima rodada. Isso continua até que duas equipes, uma de cada conferência, se enfrentem na final da Stanley Cup. Final da Stanley Cup: As duas equipes campeãs de cada conferência se enfrentam na série final, também em um formato melhor de sete. A equipe que vencer quatro jogos é coroada campeã da NHL e leva para casa a Stanley Cup.

A divisão dos times na NHL

A NHL é dividida em duas conferências: a Leste e a Oeste. Ambas são compostas por duas divisões, que possui seis times em cada.

Conferência Leste

Divisão Metropolitana

New Jersey Devils

Washington Capitals

Carolina Hurricanes

Divisão Atlântica

Florida Panthers

Tampa Bay Lightning

Toronto Maple Leafs

Conferência Oeste

Divisão Central

Winnipeg Jets

Dallas Stars

Minnesota Wild

Divisão Pacífica

Vegas Golden Knights

Los Angeles Kings

Vancouver Canucks

Times Wild Card (Conferência Leste)

New York Rangers

Columbus Blue Jackets

Ottawa Senators

Buffalo Sabres

Detroit Red Wings

Montreal Canadiens

Philadelphia Flyers

Boston Bruins

Pittsburgh Penguins

New York Islanders

Times Wild Card (Conferência Oeste)

Utah Hockey Club

Calgary Flames

Edmonton Oilers

Seattle Kraken

Anaheim Ducks

Colorado Avalanche

St. Louis Blues

San Jose Sharks

Nashville Predators

Chicago Blackhawks

Quem venceu a temporada passada? E os grandes campeões?

Na temporada 2023/24, o Florida Panthers bateu o Edmonton Oilers e conquistou a Stanley Cup.

A NHL tem uma rica história marcada por grandes campeões, sendo os Montreal Canadiens os mais bem-sucedidos, com um total impressionante de 24 títulos da Stanley Cup. Desde a formação da liga em 1917, os Canadiens conquistaram 25 campeonatos no total, incluindo títulos disputados antes da NHL. O Toronto Maple Leafs, com 13 conquistas, é o segundo mais vitorioso, seguido pelo Detroit Red Wings, que possui 11 títulos e é a franquia americana mais bem-sucedida.

Outras equipes notáveis incluem o Boston Bruins e o Chicago Blackhawks, ambos com SEIS títulos, e os Edmonton Oilers e Pittsburgh Penguins, cada um com cinco conquistas.