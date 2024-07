Como acompanhar a Colômbia na Copa América 2024: jogos, cidades, locais e mais

Tudo o que você precisa saber para acompanhar a Colômbia na Copa América 2024

A Colômbia é o eterno azarão do futebol internacional. Seja na Copa do Mundo ou na Copa América, eles recebem o rótulo de surpresas. São eles que devem ser vigiados e o único país que pode perturbar o Brasil e a Argentina neste continente, na teoria.

Em termos de erguer o troféu da Copa América, eles realmente não fizeram isso, com uma única vitória em 2001. No entanto, o país conquistou o terceiro lugar em 2021 e 2016, quando o torneio foi realizado pela última vez nos EUA.

Uma coisa é certa: a Colômbia é sempre divertida de assistir e, mais uma vez, eles terão um papel importante.

O grupo da Colômbia na Copa América 2024

Ao enfrentar o Brasil no Grupo D, os torcedores colombianos estarão otimistas quanto a uma passagem segura para a fase eliminatória. Ao lado da seleção, o país enfrentará o Paraguai e a Costa Rica, todos os três classificados fora dos 50 primeiros no Ranking Mundial da FIFA.

Grupo D Classificação Mundial da FIFA Brasil 5 Colômbia 14 Paraguai 56 Costa Rica 52

Qual é o primeiro jogo da Colômbia na Copa América?

Certamente é necessário um bom começo para passar pelo Grupo D, onde enfrentará o país com maior probabilidade de arrancar a vaga de qualificação, o Paraguai. Isso acontece no dia 24 de junho em Houston.

Colômbia Copa América Agenda

Adversário Data Paraguai Segunda-feira, 24 de junho Costa Rica Sexta-feira, 28 de junho Brasil Terça-feira, 2 de julho

Os jogos da Copa América 2024 são intensos e rápidos. Após a estreia com o Paraguai, a seleção viaja para o Arizona quatro dias depois para o jogo contra Costa Rica. É um jogo em que eles vão querer garantir a qualificação antes da partida mais difícil do grupo, no dia 2 de julho.

Enfrentando o Brasil em Santa Clara, nos arredores de San Jose, talvez seja o jogo da fase de grupos, onde ambas as equipes provavelmente lutarão pela liderança do grupo.

Naveguando com sucesso no grupo, é provável que enfrente os EUA ou o Uruguai nas quartas de final.

Quais estádios a Colômbia poderia visitar na Copa América 2024?

As sedes dos jogos da fase de grupos da Colômbia já estão confirmadas. A nação terá três estados e alguns estádios enormes, todos sede de times da NFL.

24 de junho: Colômbia x Paraguai no NRG Stadium, Houston, Texas

28 de junho: Colômbia x Costa Rica no State Farm Stadium, Glendale, Arizona

2 de julho: Brasil x Colômbia no Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia

Se vencer o Grupo D na fase eliminatória, estará de volta à casa do Arizona Cardinals. Se terminarem em segundo lugar, o que a maioria dos especialistas e casas de apostas esportivas esperam, verão as luzes brilhantes de Las Vegas e do Allegiant Stadium. Ambos os jogos aconteceriam no dia 6 de julho. A semifinal, caso consiga, acontece no dia 10 de julho, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte.

Como conseguir ingressos para a Copa América 2024 para ver a Colômbia

Os ingressos já estão disponíveis para a Copa América, sendo o jogo da Colômbia contra o Brasil um dos ingressos mais badalados da cidade. O custo dos ingressos para a edição de 2024 do torneio começa em US$ 60 dólares

Ticketmaster e SeatGeek são os parceiros oficiais de vendas e podem ser acessados de forma independente ou através do site oficial da Copa América. Os vendedores, junto com Viagogo e StubHub, também podem ter acesso à revenda de ingressos.

Voos para ver a Colômbia na Copa América 2024

Mover-se entre as principais cidades dos EUA é relativamente simples. Houston a Phoenix é a viagem mais longa, levando cerca de três horas. Você terá então um vôo mais curto de duas horas até o Levi's Stadium para o jogo final com o Brasil.

Os voos são regulares em todos os três destinos da Colômbia, e aplicativos como o Skyscanner são as melhores opções para planejar rotas, comparar preços e garantir que você não perca um minuto dos jogos da Copa América do país.

A Colômbia já ganhou a Copa América?

A Colômbia venceu a Copa América apenas uma vez, em 2001, quando o país sediou o torneio. No entanto, eles terminaram em terceiro lugar em dois dos últimos três torneios e chegaram à fase eliminatória em todos os torneios, exceto um, desde 1991.

Quais times vão jogar na Copa América 2024?

Ao todo, 16 times disputam a Copa América de 2024, sendo 10 da CONMEBOL e seis da CONCACAF.

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

USA

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

Quem jogará pela Colômbia na Copa América 2024?

Muitos rostos conhecidos estarão na seleção colombiana para a Copa América de 2024. Yerry Mina, do Cagliari, estará no centro da defesa ao lado do ex-astro do Tottenham Hotspur, Davinson Sanchez. Ao mesmo tempo, James Rodriquez será o capitão da Colômbia naquela que provavelmente será sua última Copa América. Luis Diaz, do Liverpool, deverá ser a estrela do seu país.