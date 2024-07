Tem prorrogação e pênaltis na Copa América 2024?

Entenda como funcionam prorrogação e pênaltis na Copa América 2024 e quando são aplicados nas fases decisivas do torneio

Com a Copa América 2024 a todo vapor, surge a dúvida: haverá prorrogação e pênaltis no mata-mata? A resposta é: Sim e não. As regras para desempate variam conforme a fase da competição, influenciando diretamente o destino das seleções na busca pelo título sul-americano.

Abaixo, a GOAL detalha como funciona o desempate nos confrontos eliminatórios até as semifinais e o que acontece na grande final, caso o empate persista após o tempo regulamentar.

