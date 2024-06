São Paulo topa pagar até R$ 17,6 milhões por volta de Thiago Mendes

Tricolor paulista autorizou o estafe do jogador a discutir a liberação com o Al Rayyan, do Qatar, no mercado da bola

O São Paulo está disposto a pagar até € 3 milhões (R$ 17,65 milhões na cotação atual) pela aquisição de Thiago Mendes no mercado da bola, como soube a GOAL. A diretoria autorizou a ida do agente Paulo Pitombeira ao Qatar para negociar a liberação do volante de 32 anos com o Al Rayyan.

O representante do meio-campista também atua como intermediário da negociação para que ele seja reforço do elenco comandado por Luis Zubeldía. A primeira oferta do Tricolor paulista pela contratação de Thiago Mendes foi de € 2 milhões (R$ 11,77 milhões), metade do que foi pago pelos catarianos para tirá-lo do Lyon, da França, em julho de 2023.

Há otimismo em relação ao desfecho positivo, porque o próprio atleta já demonstrou interesse em voltar ao Morumbis. Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes defendeu o São Paulo entre 2015 e 2017. Ele foi negociado para o Lille, da França, e depois atuou pelo Lyon, do mesmo país.

