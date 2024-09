Quem é o camisa 10 da Argentina sem Lionel Messi?

A ausência de Messi e Di María abre espaço para novos protagonistas na seleção; rumores apontam Dybala como herdeiro da 10.

A seleção argentina dá seguimento a sua campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo com dois confrontos importantes. Nesta quinta-feira (6), a equipe enfrentará o Chile no Estádio Monumental de Núñez, e na próxima terça-feira (10), medirá forças com a Colômbia em território colombiano.

No entanto, o técnico Lionel Scaloni terá que conduzir a equipe sem a presença de dois pilares fundamentais: Lionel Messi e Ángel Di María. Messi, que se lesionou na final da Copa América com um rompimento dos ligamentos do tornozelo direito, ainda está fora de ação e não poderá contribuir nos próximos jogos. Além disso, Di María, outro líder da seleção, aposentou-se da equipe nacional após a conquista do título continental.

Diante da ausência dos líderes incontestáveis da Argentina por anos, a pergunta que paira é: quem assumirá a responsabilidade de vestir a icônica camisa 10 da Argentina, tradicionalmente reservada para Messi?

